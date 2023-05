W tym tygodniu portEl poleca: Tydzień osób niepełnosprawnych, premiera w teatrze i koncerty

Jest poniedziałek (22 maja), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

W poniedziałek (22 maja) w Elblągu rozpoczyna się Tydzień Osób Niepełnosprawnych. Zainaugurował go przemarsz ulicami miasta, a najbliższe dni wypełnią spotkania, wystawy i festyny. My szczególnie polecamy mistrzostwa Polski w judo osób niepełnosprawnych (27-28 maja) oraz festyn integracyjny na starówce (28 maja). Więcej szczegółów tutaj.

W piątek, 26 maja, przypada Dzień Mamy, nie zapomnijcie o życzeniach! Zapowiada się niezła pogoda, więc warto wybrać się z mamą do Bażantarni na festyn przygotowany przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną. Wypalanie w drewnie, zabawy z chustą Klanza i tunelem animacyjnym, spacer z przewodnikiem po Bażantarni i rajd rowerowy – to tylko część atrakcji, które rozpoczną się o godz. 17.

W sobotę, 28 maja, jak co tydzień, na przejście, przetruchtanie lub przebiegnięcie wspólnie dystasu 5 km w parku Modrzewie zapraszają organizatorzy parkrun. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział, który jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

Sobotni wieczór można spędzić przy muzyce poważnej i akompaniamencie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych o godz. 18 rozpocznie się koncert „Perkusyjne oblicze „Carmen”. EOK & Dainius Pavilionis.

Miłośnicy teatru będą mogli w sobotę wybrać się na premierę "Pięknej i bestii" na motywach baśni Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Początek spektaklu w Teatrze im. A. Sewruka o godz. 16.

W niedzielę (21 maja) o godz. 19 w kościele św. Wojciecha przy ul. Wiejskiej odbędzie się drugi koncert Elbląskiego Festiwalu Organowego, w którym wystąpi Krzysztof Urbaniak - absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie organów prof. Józefa Serafina oraz w klasie klawesynu prof. Leszka Kędrackiego. Więcej na temat koncertu przeczytacie tutaj.

Do 26 czerwca możemy w Galerii El oglądać wystawę "Retrowersje: sobie mieszkania - miastu starówkę". Zapoczątkowana w latach 80. XX wieku odbudowa zniszczonego w czasie wojny Starego Miasta w Elblągu powszechnie utożsamiana jest z koncepcją retrowersji, czyli autorską doktryną konserwatorską opracowaną przez prof. Marię Lubocką-Hoffmann.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!