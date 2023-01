W tym tygodniu portEl poleca: wernisaż Fotki Miesiąca i Twórcze Spotkania

Jest poniedziałek (9 stycznia), a my przedstawiamy najciekawsze wydarzenia nadchodzącego tygodnia. Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

Od środy do końca lutego w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu będzie można obejrzeć blisko 80 zdjęć czytelników portElu, wyróżnionych w konkursie „Fotka Miesiąca”. Wernisaż wystawy odbędzie się w środę (11 stycznia) o godz. 18 w CSE Światowid (hol główny). Jak co roku będzie tort dla naszych gości i nagrody dla autorów najciekawszych zdjęć.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy Pawła Błęckiego, który zaprezentuje obiekty celowo zbudowane m.in. z odpadów pokonsumpcyjnych, odnosząc się w ten sposób do istotnej we współczesnym świecie tematyki społeczno-ekologicznej. Wernisaż wystawy wraz z oprowadzaniem kuratorskim odbędzie się w czwartek (12 stycznia) o godz. 18.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę (14 stycznia) dorosłych oraz młodzież w wieku ponadpodstawówkowym na pierwsze Twórcze Spotkania w tym roku. W programie oprowadzanie kuratorskie po wystawie Pawła Błęckiego oraz warsztaty, na które obowiązują zapisy.

„Bo to się zwykle tak zaczyna…” to spektakl, który w w sobotę (14 stycznia) zagości w elbląskim teatrze. To zjawiskowa opowieść, oparta z jednej strony na piosenkach, które podbiły serca melomanów w Polsce („Powróćmy jak za dawnych lat” czy „Dumka na dwa serca”), z drugiej na najpiękniejszych musicalach świata („My fair Lady”, „Chicago”, „Mamma Mia” itd.). W programie m.in najpiękniejsze piosenki musicalowe.

W tę sobotę (14 stycznia), jak co tydzień wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Miłego tygodnia!