WOŚP czeka na starówce

Do godz. 15 na koncie elbląskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było już ponad 135 tysięcy złotych. Ruszyła główna scena na starówce, która będzie grała do godz. 20. Zobacz zdjęcia.

Na ulicach Elbląga kwestuje ponad 400 wolontariuszy, którzy zbierają datki na walkę z sepsą. A w sztabie WOŚP w Ratuszu Staromiejskim trwa liczenie już dostarczonych tu puszek. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku elblążanie przekazali na WOŚP rekordową sumę 422 tysięcy złotych. Organizatorzy akcji liczą na pobicie tego wyniku.

Z Orkiestrą jak co roku zagrał także ksiądz Kazimierz Klaban i wierni z polskokatolickiej parafii Dobrego Pasterza z ul. Warszawskiej, którzy przekazali datki z tacy na rzecz WOŚP. A godz. 14 ruszyła główna scena elbląskiego WOŚP na starówce. Jako pierwszy wystąpił zespół Karmen, od godz. 15 na scenie śpiewają Szalone i Szalone Małolaty, o godz. 16 wystąpi Fumez, o 17 - Blind Box, o godz. 18 – The Nierobbers, a o godz. 19 – Etna Kontrabande. O godz. 20 odbędzie się Światełko do Nieba.

Między koncertami trwają licytacje. Można też cały czas licytować przedmioty wystawione przez elbląski sztab WOŚP na Allegro. Najwyższą cenę - 1725 zł – obecnie ma voucher dla samochodowy detaling, 1225 zł to cena za złotą kartę do parku rozrywki Nowa Holandia, a 1136 zł kolacja z senatorem Jerzym Wcisłą.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl również wystawiła swoje gadżety. Voucher na artykuł sponsorowany przebił już wartość 600 zł, a czapka „Niezły aparat” z logo portElu - 155 zł. Można także licytować kalendarze Fotka Miesiąca oraz voucher do serwisu NaWynos.