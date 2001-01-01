Wsparcie dla dzieci po zabójstwie na Akacjowej

- W jednej chwili zostaliśmy nie tylko bez naszych rodziców, ale również bez wsparcia, na które mogliśmy liczyć z ich strony. Jesteśmy sami z wielkim bólem i strachem o przyszłość – pisze w imieniu swoim i rodzeństwa Aleksandra z Elbląga. Niedawno czworo młodych ludzi straciło w tragicznych okolicznościach ojca i matkę: mąż zabił żonę i odebrał sobie życie.

Przypomnijmy. Do tragicznych zdarzeń doszło 10 sierpnia przy ul. Akacjowej w Elblągu. O godz. 12 policja otrzymała zgłoszenie, że na jednej z posesji w aucie jest wybita szyba, w środku znajduje się kobieta, niedająca oznak życia. Okazało się, że ma ona ranę postrzałową. Nieopodal znaleziono również ciało jej męża: 57-letniego Marka G. Sprawę szeroko opisywaliśmy m. in. tutaj.

- Wciąż nie możemy otrząsnąć się z tego, co się wydarzyło. Ciężko jest nam ubrać w słowa to, co się stało – pisze córka małżeństwa na portalu zrzutka.pl.

Ma jeszcze troje rodzeństwa. Młodzi ludzie proszą o pomoc:

Nasz najmłodszy brat Wojtek ma tylko 15 lat i wymaga stałej opieki specjalistów oraz leków, które są kosztowne i konieczne dla jego zdrowia. Siostra ma zaledwie 19 lat i wciąż się uczy. Musimy zmierzyć się z kosztami, które nas przerastają: • pogrzeb rodziców • leczenie traumy związanej z utratą rodziców • leczenie specjalistyczne i leki dla najmłodszego brata • pomoc prawną w celu ustanowienia opieki nad najmłodszym bratem oraz w sprawach spadkowych • utrzymanie naszego rodzinnego domu, abyśmy mogli w nim zostać • podstawowe potrzeby – jedzenie, opłaty, opał Nie wiemy jeszcze, jak poradzimy sobie z tą stratą, ale bez pomocy innych nie damy rady. Każda złotówka to dla nas wsparcie w codziennych wydatkach, leczeniu, utrzymaniu domu, a także szansa, byśmy mogli być razem i przetrwać ten koszmar. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydują się nam pomóc – to naprawdę wiele dla nas znaczy.

Z uwagi na charakter sprawy komentarze są wyłączone. Zweryfikowaliśmy również autentyczność zbiórki, która ma potrwać jeszcze 87 dni.

Dodajmy, że Elbląskie Centrum Usług Społecznych objęło dzieci tego małżeństwa pomocą psychologiczną. Szczegóły dotyczące pomocy finansowej, zgodnej z przepisami o pomocy społecznej, będą ustalone po przeprowadzonym środowiskowym wywiadzie przez pracowników ECUS.