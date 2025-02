Wybory prezydenckie 2025. Na kogo zagłosowali Czytelnicy portElu

Rafał Trzaskowski, Sławomir Mentzen i Karol Nawrocki – na tych kandydatów najchętniej głosowali Czytelnicy portElu w naszej pierwszej wyborczej sondzie przed wyborami prezydenckimi. Uruchomiliśmy ją w dniu publikacji przez marszałka Sejmu terminu wyborów, umieszczając na liście wszystkie osoby, które w tamtym czasie deklarowały w nich start.

Wyniki głosowania Czytelników zamieszczamy na grafice obok. Dodajmy, że by ograniczyć ryzyko manipulacji, głosować można było wyłącznie po zalogowaniu na konto w portElu założone przez 14 stycznia 2025 rokiem. Zdajemy sobie sprawę, że te wyniki nie są reprezentatywne (zagłosowały 604 osoby) i nie jest to profesjonalny sondaż ośrodka badania opinii publicznej. Dodajmy jednak, że Czytelnicy portElu w ostatnim czasie trafnie przewidzieli wyniki wyborów na prezydenta Elbląga, a różnice między wynikami tamtej sondy a rzeczywistymi (odejmując niezdecydowanych) były w granicach błędu statystycznego.

Poparcie w naszej sondzie dla poszczególnych kandydatów na prezydenta RP może zaskakiwać. Szczególnie drugie miejsce dla Sławomira Mentzena, który na ostatniej prostej wyprzedził Karola Nawrockiego. Dodajmy też jednak, że w sondach Czytelników portElu dotyczących wyborów do parlamentu czy na prezydenta RP głosy na kandydata PiS lub związanego z tym środowiskiem zawsze były niedoszacowane.

Jakie będą rzeczywiste wyniki głosowania elblążan w wyborach na prezydenta RP, przekonamy się 18 maja. Zanim pójdziemy do urn, po 4 kwietnia (to termin na dostarczenie podpisów i zarejestrowanie kandydata w PKW) uruchomimy nową sondę, by sprawdzić, jak zmieniło się poparcie Czytelników dla liczących się w tej stawce kandydatów.