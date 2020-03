Wydanie samochodu nawet w ciągu godziny od decyzji o zakupie!

Potrzebujesz nowego auta na dziś? Proszę bardzo, u nas jest to możliwe bez wychodzenia z domu! Pojazdy osobowe i dostawcze - zarejestrowane, nowe, bez przebiegu i po demonstracyjne. Gotowe do wyjazdu z salonu. Wydanie samochodu w naszych salonach następuje nawet w ciągu godziny od decyzji o zakupie! Zapewniamy możliwość załatwienia formalności mailowo i podstawienie auta pod dom! Pełna oferta na naszej stronie. Oferujemy możliwość prezentacji auta online przez naszych handlowców.

Zapraszamy również do odwiedzania naszego salonu online: Skoda, Citroen. Działanie naszych serwisów pozostaje w niezmienionych godzinach. Jedyna zmiana dotyczy serwisu Kia, którego czas pracy od dnia 18.03.2020r zostaje skrócony do godziny 18.00. Natomiast działy handlowe będą pracowały w godzinach 9.00 - 17.00.

O wszelkich zmianach, na bieżąco będziemy informować na naszym profilu na Facebooku.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i pracowników wdrożyliśmy następujące procedury:

- Witamy się z Państwem bez podawania rąk.

- Dezynfekujemy klamki drzwi kilkukrotnie w ciągu dnia.



- Na recepcjach dla wszystkich dostępne są środki do dezynfekcji rąk, nasza obsługa również posiada dostęp do środków dezynfekcji i używają ich wielokrotnie w ciągu dnia.

- Zmieniamy standardy przyjęcia auta do serwisu. Przyjęcie pojazdu odbywa się z jak najmniejszym udziałem „face to face”, szczegóły ustalamy telefonicznie.

- Doradca serwisu pracuje w rękawiczkach, stosując preparat do dezynfekcji klimatyzacji Tunap contra sept, przed wydaniem spryskuje fotel, kierownicę i gałkę zmiany biegów.

- Umożliwiamy kontakt z naszymi doradcami działu handlowego poprzez wideo rozmowy, w celu prezentacji naszych modeli online. Zaoferujemy również transport nowego auta bezpośrednio pod Państwa dom, bez konieczności odbioru w salonie, a wszystkie możliwe formalności zrealizujemy mailowo lub/i telefonicznie.

- W dalszym ciągu dowozimy części zamienne na terenie miast: Elbląg, Starogard Gdański, Gdańsk, Tczew, Malbork, Nowy Dwór Gdański i okolic.

O więcej szczegółów prosimy pytać telefonicznie bądź mailowo.

Dodatkowo zachęcamy do kontaktu poprzez naszą aplikację mobilną HADM SOS, która jest dostępna na system Android i iOS w linkach poniżej:

📞 Android http://bit.ly/3aT1IMH 📞 iOS https://apple.co/2Q1BMGx

HADM Gramatowski

Skoda i Citroen

Warszawska 87

Elbląg

55 235 24 57

Skoda i Kia

Rokocin 4G

Starogard Gdański

58 560 94 80

www.hadm.pl

------ artykuł sponsorowany -----