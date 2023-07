Z przewodnikiem poznawali początki historii Elbląga

Sobotnią (15 lipca) wycieczkę z przewodnikiem poprowadziła tym razem Adriana Strukowicz. Uczestnicy poznali początki miasta Elbląga. Zdjęcia.

Na spacer z przewodnikiem stawiła się w punkcie zbiórki (przy dawnej Tortudze) spora grupa elblążan, a także turystów. Wycieczkę poprowadziła Adriana Strukowicz. - Poznajemy dzisiaj początki Elbląga, od czasów Prusów do 1466 roku, kiedy to powstaje Królestwo Prus. Wówczas zaczyna się inna, nowa historia miasta: już nie ta krzyżacka – mówi Adriana Strukowicz.

Spacer prowadził głównie wzdłuż rzeki Elbląg: ulicą Wodną, Bulwarem Zygmunta Augusta, na trasie było również muzeum i ogrody biblioteczne. - Początki Elbląga są bardzo ciekawe, wielu z nas ich nie zna. To, że założyli nasze miasto Krzyżacy, to nie jest nowością dla uczestników spaceru. Jednak są też mało znane "zakamarki" historii. Równolegle z budową zamku krzyżackiego, zaczęło rozwijać się miasto i to bardzo szybko. Pierwszy etap rozwoju miasta zakończył się jednak pożarem w 1287 roku – mówi Adriana Strukowicz.

Ten tak bardzo popularny cykl jest prowadzony przez elbląskich przewodników z Koła Przewodników i Pilotów Turystycznych, im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. Podczas spacerów z przewodnikiem zwiedzamy najciekawsze miejsca w Elblągu. Każde ze spotkań związane jest tematycznie z zabytkami i historią naszego miasta. Atutem spacerów jest niebywała okazja do poznania miejskich tajemnic, historii i przewodnickich ciekawostek oraz poznania miejsc na co dzień rzadko odwiedzanych czy też niedostępnych.