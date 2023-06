"Zameldował o urodzeniu się 20. dziecka" (Głos z przeszłości, odc. 94)

- ... odbyło się w Zakładach Mechanicznych w Elblągu wręczenie srebrnych odznak "Przodownika Pracy" najbardziej zasłużonym robotnikom – pisała prasa w 1950 r.

Dziś w naszym kolejnym odcinku cyklu "Głos z przeszłości" wybierzemy się m. in. do Zakładów Mechanicznych i do elbląskich kin. Będzie też nieco dalsza wyprawa niż zwykle, ale okazja do niej jest naprawdę wyjątkowa.

Srebrne odznaki "Przodownika Pracy" dla robotników Zakładów Mechanicznych

"Przy udziale przedstawicieli Komitetu Miejskiego i Komitetu Fabrycznego PZPR oraz rady zakładowej odbyło się w Zakładach Mechanicznych w Elblągu wręczenie srebrnych odznak "Przodownika Pracy" najbardziej zasłużonym robotnikom. Odznaki tę wręczono: Janinie Szembergowej, rdzeniarce, 4-krotnej przodownicy pracy, niterowi Stanisławowi Bielińskiemu, 5-krotnemu przodownikowi pracy oraz ślusarzowi Zdzisławowi Drzazgowskiemu, 4-krotnemu przodownikowi pracy.

Są to pierwsze tego rodzaju odznaczenia, przyznane robotnikom Zakładów Mechanicznych przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego na wniosek komitetu partyjnego, rady zakładowej, dyrekcji i komitetów współzawodnictwa".

Szczęśliwi rodzice 20. dziecka

"Niedawno do starostwa w Kartuzach zgłosił się właściciel 6-hektarowego gospodarstwa w gromadzie Bielawa, gmina Przodkowo, Jakub Hirsz, który zameldował o urodzeniu się 20 dziecka – syna. Z dwudziestorga dzieci żyje w chwili obecnej 13, w tym 9 chłopców. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej postanowiło przedstawić matkę tak licznej rodziny do odznaczenia krzyżem zasługi, otoczyć rodzinę ob. Hirszów specjalną opieką oraz udzielić jednorazowej zapomogi w wysokości 10 tys. zł".

Spółdzielcy premiują przodujących uczniów

"Pracownicy Elbląskiej Spółdzielni Spożywców sprawują opiekę nad młodzieżą uczącą się w średniej szkole zawodowej nr 2. W tych dniach załoga ESS wręczyła nagrody dla uczniów przodujących w nauce. Nagrody te otrzymali B. Leszczyńska, J. Araszewska, j. Rauto, J. Wieczorkiewicz i B. Kwiatkowski".

Skradziono...

"... legitymację zw. zaw. odcinki, zameldowania, G. Alojzy, Elbląg, Grottgera (usunęliśmy dane z tego ogłoszenia – red.)".

Kina

"Kino Bałtyk – Skarb Tarzana, film. prod. Amerykańskiej

Kino Mars – Pieśń Tajgi, film produkcji radzieckiej"

Źródło: Głos Wybrzeża nr 133, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.