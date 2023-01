Zapraszamy na wernisaż Fotki Miesiąca

Już w środę, 11 stycznia, w CSE Światowid o godz. 18 odbędzie się wernisaż konkursu Fotka Miesiąca portEl.pl. Zapraszamy wszystkich elblążan i mieszkańców regionu: będą piękne zdjęcia, ciekawi ludzie i oczywiście słodki poczęstunek. Zobacz zdjęcia z przygotowań do wystawy.

Trwają ostatnie prace nad wystawą i wernisażem prac z konkursu "Fotka Miesiąca" portEl.pl. O jej właściwe wyeksponowanie, oświetlenie i aranżację zadbali specjaliści z CSE Światowid.

Reszta to już zasługa tych Czytelników portEl.pl, którzy nigdy nie rozstają się z aparatem. To oni są autorami tych fantastycznych zdjęć, to oni potrafią wypatrzeć wyjątkowy szczegół i uchwycić niepowtarzalny moment. To wyjątkowe osoby, które zachwycają się przyrodą, architekturą, ale też drugim człowiekiem. Autorów zdjęć również będzie można poznać na naszym wernisażu.

Zapraszamy wszystkich elblążan I mieszkańców regionu już w środę, 11 stycznia, o godzinie 18 do CSE Światowid. To będzie bardzo przyjemny wieczór. Na naszych gości jak zawsze czekać będzie też tort przygotowany przez cukierników z Nowej Holandii.