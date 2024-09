Związkowcy znów mówią o strajku w EPWiK

- Znów zaostrza się konflikt w Elbląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji – pisze Związek Zawodowy Alternatywa, twierdząc że mimo obietnic nic się nie dzieje w sprawach, o których w maju rozmawiali z prezydentem miasta. Zarzucają też prezesowi spółki, że torpeduje kwestię wprowadzenia dodatku stażowego. Prezes z kolei zarzuca Związkowej Alternatywie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i wywoływanie konfliktów i niepokoju w firmie..

W EPWiK po strajkowym referendum, rozmowach z prezesem spółki i prezydentem Elbląga obie strony dały sobie kilka miesięcy na uspokojenie nastrojów. Do rozmów miały wrócić w październiku, po zatwierdzeniu nowych taryf za wodę i odprowadzenie ścieków. Jedyną formą protestu był oflagowanie zakładu transparentami.

Związkowa Alternatywa zabiera głos

Tymczasem w piątek, 20 września, Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa (jest w nim zrzeszony działający w EPWiK Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług) wystosował komunikat, rozesłany także do mediów, w którym żąda natychmiastowego spełnienia ich żądań, dymisji prezesa Marka Misztala i zapowiada rozpoczęcie strajku, jeśli postulaty związkowców nie zostaną przesłane.

„W maju bieżącego roku prezydent miasta, Michał Missan zobowiązał się do przeprowadzenia audytu w EPWiK i zbadania ewentualnych nieprawidłowości w zarządzaniu spółką przez prezesa, Marka Misztala. W razie potwierdzenia nieprawidłowości, prezes miał zostać zdymisjonowany. Prezydent miasta deklarował też, że sprawdzi, czy w innych spółkach miejskich w Elblągu jest dodatek stażowy. Obiecał, że jeżeli taki dodatek obowiązuje w innych spółkach, to wejdzie on w życie również w EPWiK. Niestety od tamtych rozmów minęło już kilka miesięcy i nic się nie zmieniło. Na dodatek w ostatnich dniach prezes ostro zaatakował zrzeszony u nas Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Usług, kwestionując sensowność wprowadzenia dodatku stażowego. Na tablicy ogłoszeń pojawił się komunikat, w którym prezes zdecydowanie krytykuje dodatek stażowy. Warto dodać, że w tym samym czasie arbitralnie podniósł on wynagrodzenia kilku pracownikom administracyjnym o krótkim stażu pracy - pozostała część załogi nie otrzymała nic” – pisze Piotr Szumlewicz. (pełen komunikat związkowców tutaj).

Zaczęło się od wtorkowego spotkania

Jak się okazuje, we wtorek 17 września w EPWiK odbyło się spotkanie zarządu z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych działających w spółce na temat wprowadzenie zmian w systemie wynagrodzeń, związanych unijną dyrektywą mówiącą o zasadzie równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą pracę.

– Sprawa stażowego miałby być drugoplanowa. Do czasu wprowadzenia zmian pracownicy otrzymywaliby dodatkowo 5-procentową premię miesięcznie począwszy od września. Wstępne stanowisko KZ NSZZ Solidarność i Związek Zawodowy Pracowników EPWiK pozwala mieć nadzieję, że ten sposób ustalania płac w dłuższym okresie pozwoli na sprawiedliwe i godne płace w spółce – czytamy w komunikacie spółki do pracowników. – Wprowadzenie dodatku stażowego w sposób istotny rozwarstwiłoby wynagrodzenia w spółce, dyskryminując pracowników z mniejszym stażem. W myśli idei OZZPOiU (Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracownikó Oświaty i Usług – red.) istotą jest staż, a nie kompetencje, umiejętności, wykształcenie – czytamy w komunikacie.

Prezes EPWiK: Jesteśmy zaniepokojeni poziomem agresji kierowanej wobec spółki

Prezes EPWiK Marek Misztal w odpowiedzi na nasze pytania w tej sprawie zarzucił Związkowej Alternatywie podawanie nieprawdziwych informacji.

- .Związkowa Alternatywa po raz kolejny podejmuje działania mające na celu wywoływanie konfliktów i niepokojów w Spółce. Jesteśmy zaniepokojeni poziomem agresji kierowanej wobec Spółki, a także publikowaniem oczywiście nieprawdziwych informacji.Polityka wynagrodzeń Spółki jest prowadzona w sposób odpowiedzialny i odpowiedni do realiów finansowych, w których funkcjonujemy. W ramach dialogu społecznego, przygotowując się do planowanego na 2026 rok wdrożenia do polskich przepisów tzw. Dyrektywy o jawności wynagrodzeń, zorganizowaliśmy spotkanie z wszystkimi związkami zawodowymi funkcjonującymi w Spółce. Podczas spotkania chcieliśmy przedstawić strategię Spółki w zakresie jeszcze lepszego określania zasad wynagradzania w oparciu o proces wartościowania stanowisk pracy – napisał Marek Misztal. - Dodatek stażowy nie jest elementem wynagrodzenia, który wpisuje się w wartości promowane przez spółkę. W EPWiK chcemy wynagradzać wiedzę, kompetencje i zaangażowanie, a dodatek stażowy temu nie służy. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które chce budować Zespół w oparciu o odmienne wartości – chcemy, aby wysokość wynagrodzenia nie wynikała z tego jak długo ktoś z nami jest, lecz z tego jaką wartość wnosi do spółki.

Jak twierdzi Marek Misztal, „przedsiębiorstwa odchodzą od tak archaicznych świadczeń jak dodatek stażowy. Pokazuje to również przykład spółek komunalnych w Elblągu, gdzie zgodnie z naszą wiedzą, dodatek stażowy funkcjonuje jedynie w jednej na osiem takich spółek”.

Prezes EPWiK dodał, że OZZPOiU, który jest zrzeszony w Związkowej Alternatywie, zawarł 29 maja ze spółką porozumienie przewidujące, że do tematu dodatku stażowego powróca po zatwierdzeniu taryf wody i to nie wcześniej niż po 13 października. - Niestety, OZZPOiU nie przestrzega zawartych porozumień. Takie działanie nie wpływa pozytywnie na budowanie zaufania i dialogu społecznego – stwierdził prezes Marek Misztal.