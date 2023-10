W Elblągu mieszkam, pracuję, tu uczą się moje dzieci. Zawsze podkreślam, że to nasze miejsce na Ziemi. Dbam od 13 lat o sprawy elblążanek i elblążan jako radny Rady Miejskiej. Teraz chciałbym zadbać o Elbląg i region jako Poseł na Sejm RP - mówi Robert Turlej, elblążanin z ogromną szansą na poselski mandat.

Czy miejsce 11. na liście Koalicji Obywatelskiej daje realną szansę na to, aby dostać się do Sejmu?

Oczywiście. To liczba oddanych na kandydatkę lub kandydata głosów decyduje o tym, kto znajdzie się w Sejmie, a nie miejsce na liście. Wierzę, że nasi wyborcy nie kierują się numerem, a tym, co każdy z nas reprezentuje. Chciałbym, aby moje kilkunastoletnie doświadczenie w samorządzie było dobrą podstawą do pracy w Parlamencie. Dodam, że według badań sondażowych w naszym okręgu możemy liczyć na 3 lub 4 mandaty, czyli moje szanse są naprawdę duże.

Czy to solidna podstawa?

Bardzo solidna. Przez 13 lat aktywnego działania w Radzie Miejskiej bardzo dobrze poznałem potrzeby poszczególnych rejonów naszego miasta. Skutecznie zabiegałem o rozwijanie ścieżek rowerowych, transportu publicznego, o zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Mieszkańcy Elbląga, a w szczególności Zawady na pewno kojarzą mnie najbardziej z organizacji letnich pikników w Parku Modrzewie i aktywności w Budżecie Obywatelskim. Wszystko, co robię, robię na 100 %. Inaczej praca radnego nie miałaby sensu. Zaufanie, jakim trzykrotnie obdarzyli mnie mieszkańcy, to dla mnie największa motywacja do działania.

Praca w Radzie Miejskiej to jedno, a praca w Sejmie to drugie. Czy jest Pan gotowy?

Zdecydowanie tak. Sprawy lokalne nie są odrębnym bytem, są ściśle związane z ogólnopolską polityką. Nie da się wprowadzić skutecznych rozwiązań w edukacji w mieście, bez rozwiązań systemowych. To naczynia połączone. W Sejmie chciałbym przede wszystkim zaangażować się w budowanie nowoczesnego szkolnictwa: podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, koniec z ciężkimi plecakami, stawianie na kompetencje uczniów i rozwijanie kreatywności.

Od 17 lat jestem związany z oświatą, dlatego mam w tym zakresie duże doświadczenie. Na co dzień pracuję w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Nie wyobrażam sobie braku realnego wsparcia dla rodzin, dlatego kibicuję wprowadzeniu „Babciowego”, czyli 1500 zł dla mamy powracającej do pracy po urodzeniu dziecka oraz kredyt 0% na zakup pierwszego mieszkania. Moimi priorytetami są także zniesienie limitów NFZ i kolejek do lekarza. Zapraszam na stronę 100konkretów.pl. Tam nie ma pustych haseł. Są realne i możliwe do zrealizowania propozycje programowe Koalicji Obywatelskiej.

Zachęcam do udziału w wyborach i oddania głosu na listę z serduszkiem. Zapewniam, że nie zawiodę. Robert Turlej 11 na liście Koalicji Obywatelskiej.

Dziękuję za rozmowę.

