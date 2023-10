– Niemal całe moje życie zawodowe to jeden cel: Województwo Warmińsko-Mazurskie musi mieć silną pozycję wśród polskich regionów. Elbląg, Braniewo, Lidzbark Warmiński, Pasłęk czy Ostróda muszą mieć odpowiednie warunki, żeby wrócić na ścieżkę rozwoju zablokowaną przez PiS - mówi Jacek Protas, poseł na Sejm RP. Z najbardziej doświadczonym politykiem i samorządowcem naszego regionu rozmawiamy o zbliżających się wyborach parlamentarnych.

- Panie Pośle, słyszymy, że 15 października odbędą się najważniejsze wybory po 1989 roku. Czy to nie przesada?

- To zdecydowanie prawda, podpisuję się pod tym całym moim politycznym i samorządowym doświadczeniem. To już nie jest tylko wybór między ugrupowaniami, które znajdą się w Sejmie i Senacie. Tego dnia wspólnie zdecydujemy, czy Polska powróci na demokratyczne tory. Zdecydujemy, czy zostaniemy w Unii Europejskiej, czy całe rodziny, a przede wszystkim kobiety, będą mogły o sobie decydować. My chcemy zapewnić Polkom i Polakom życie w nowoczesnym, bezpiecznym europejskim kraju. PiS chce narzucić swoją narrację i decydować za wszystkich. Chce odciąć się od sojuszników. Nie możemy do tego dopuścić, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie.

- Skąd wyborcy mogą mieć pewność, że zadba Pan o ich sprawy w Sejmie? Czy Elbląg i całe nasze województwo jest w stanie przebić się na ogólnopolskiej scenie politycznej?

- Każdy, kto mnie zna, wie, że jestem człowiekiem konkretnym i nie boję się podejmowania ważnych decyzji. To kwestia charakteru i doświadczenia. Nie rzucam pustych słów, obietnic, tylko pracuję. Nie zgaduję, jakie są potrzeby, a konsultuję, pytam i sprawdzam.

Doskonale znam specyfikę i potrzeby Elbląga i ziemi elbląskiej, podobnie całego regionu. Wiele lat spędziłem w samorządzie, byłem między innymi Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zainwestowaliśmy wówczas miliardy złotych w budowanie silnego, nowoczesnego regionu, przyjaznych miast i wsi.

- A konkretne przykłady?

- Zrealizowaliśmy z dofinansowaniem unijnym ponad 17 tysięcy projektów o łącznej wartości 65 miliardów złotych. Tylko w Elblągu i powiecie elbląskim dofinansowaliśmy 1468 projektów. Podam kilka przykładów: poprawa jakości usług medycznych, nowy sprzęt dla elbląskich szpitali – łącznie to prawie 100 mln samego dofinansowania. Przebudowaliśmy Centrum Spotkań Europejskich Światowid za ponad 25 mln zł, zmodernizowaliśmy system ciepłowniczy Elbląga za 41 mln zł, przebudowaliśmy elbląski port w rejonie Starego Miasta za 38 mln zł. Nie zapominajmy o „siódemce” na odcinkach Elbląg-Gdańsk i Elbląg-Miłomłyn.

W trakcie trwającej kadencji Sejmu pracowałem przy wielu ważnych ustawach, złożyłem ponad sto interpelacji w sprawach istotnych dla Elbląga i regionu. Apelowałem m.in. do Ministra Zdrowia o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia w naszym regionie, wnioskowałem o pilne wdrożenie rozwiązań wspierających branżę turystyczną, eventową i lotniczą w czasie pandemii. Interweniowałem w sprawie sytuacji na rynku ciepłowniczym miasta Elbląga, w sprawie ograniczeń w zakresie żeglugi w obszarze Zalewu Wiślanego, konieczności pilnych inwestycji przeciwpowodziowych na Żuławach.

Na to pytanie naprawdę mógłbym jeszcze długo odpowiadać. Zadbam o sprawy mieszkańców Elbląga i regionu, bo po prostu je poznałem. Wiem, co i jak jest możliwe do zrealizowania.

- A będzie możliwe bez środków unijnych?

- To, że jeszcze nie mamy środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy, to jest tylko i wyłącznie wina rządu. Za ich przepychanki z Unią Europejską dotyczące praworządności zapłacimy wszyscy. Już teraz powinniśmy inwestować miliardy euro w polskich regionach, a przez PiS nasze pieniądze są teraz wydawane w innych krajach, które spełniają unijne standardy. Mało tego, zagrożone są wszystkie unijne programy dla Polski! Przecież to jakieś katastrofalne w skutkach kuriozum.

- Czy pewnych spraw nie należałoby lepiej zostawić prezydentom, burmistrzom, wójtom, starostom? W końcu to oni są najbliżej spraw swoich sąsiadek i sąsiadów.

- Z tym się zgodzę. Jestem obecnie Przewodniczącym Sekretariatu Samorządowego Platformy Obywatelskiej. Współpracuję z samorządowcami, wspólnie rozwiązujemy kluczowe problemy, szukamy nowoczesnych rozwiązań. Samorząd to podstawa demokracji, dlatego tak bardzo PiS chce go zniszczyć. Pieniądze rozdaje tylko swoim, mamy to sprawdzone i policzone. Śledziliśmy rządowe programy takie jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w którym nasze województwo otrzymało dwa razy mniej pieniędzy niż regiony popierające PiS. Elbląg też był pominięty. Wniosek jest prosty: nie jesteś z PiS, nie masz pieniędzy, a przecież w naszym regionie od lat wygrywa Platforma Obywatelska.

- Ostatnio coraz głośniej mówi się o tym, że o wyniku wyborów zadecydują kobiety.

- Mam wspaniałą żonę, synową i wnuczkę. Jestem wściekły, jak widzę, co rząd funduje obecnie Polkom. Życie pod dyktando patriarchatu, na to nie ma mojej zgody. Na to nie ma zgody Koalicji Obywatelskiej. Kobiety nie mogą się bać w swoim własnym kraju. Przywrócimy także dofinansowanie In Vitro, bo to nadzieja dla tysięcy rodzin.

- Partia rządząca zarzuca Koalicji Obywatelskiej, że nie mają Państwo programu. Że tylko straszą Państwo PiSem.

- Przestrzegamy, alarmujemy bo naprawdę jest się czego bać. Oni naprawdę chcą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. A nasz program jest bardzo konkretny, wszystkich zapraszam na stronę www.100konkretow.pl

To są realne, konkretne propozycje, bez ogólników i pustych haseł.

Moje priorytety wśród konkretów to przede wszystkim:

1. Stop dyskryminacji Elbląga i naszego regionu w podziale publicznych pieniędzy.

2. 500 mln zł na każdy powiat z Krajowego Planu Odbudowy na rozwój infrastruktury i wsparcie firm.

3. Silne samorządy to więcej pieniędzy na lokalne drogi, chodniki, seniorów i edukację.

4. Wyższe emerytury i płace „na rękę” dzięki nowemu systemowi podatkowemu.

5. Realne wsparcie Elbląga przez dokończenie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną i połączenie go z elbląskim portem.

6. Finansowanie In Vitro z budżetu państwa i pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych.

7. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław.

Elbląg i cały nasz region zasługują na najwyższe wparcie. Potrzebne jest jednak silna reprezentacja w Sejmie. Wspólnie możemy to zagwarantować. Zatem wszyscy na wybory! Niech oni nie decydują za nas.

Dziękuję za rozmowę.

