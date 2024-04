Jak głosować, żeby głos się liczył

Już w tę niedzielę (7 kwietnia) wybory samorządowe. Jak upewnić się, że jesteśmy dobrze do nich przygotowani i poprawnie oddać głos? Poniżej kilka porad, zobacz też film Państwowej Komisji Wyborczej.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, gdzie jest nasz lokal wyborczy, poprzez aplikację mObywatel 2.0 możemy sprawdzić swoje dane w rejestrze wyborców i adres lokalu, w którym oddamy głos. Znajdujący się w aplikacji aktualny mDowód wystarczy, by zagłosować. To ważna informacja dla tych, którzy zapominają z domu portfeli.

Na oddanie głosu mamy w niedzielę czas w godzinach od 7 do 21, ale każdy, kto do tej pory zajmie miejsce w kolejce do lokalu, będzie miał prawo, by wziąć udział w wyborach.

Do urny może podejść każdy pełnoletni obywatel Polski, który osiemnaste urodziny ukończy najpóźniej w dniu wyborów i jest wpisany do rejestru wyborców. Mogą także głosować obywatele innych krajów Unii Europejskiej, ale tylko w wyborach do rad gmin oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta w gminie, na której terenie zamieszkują.

Liczba jednostronnych kart, jakie otrzymamy w lokalu, zależna jest od miejsca głosowania. W Elblągu przysługują nam trzy. Na pierwszej stronie, na różowym tle, będzie lista z kandydatami na wójta, burmistrza lub prezydenta. Druga karta, na szarym tle, zawierać będzie listę kandydatów do rady gminy, a trzecia, z tłem niebieskim, do sejmiku województwa. Przy nazwiskach kandydatów widnieć będzie skrót ich komitetu wyborczego.

Głosowanie na wójta, burmistrza i prezydenta odbywa się w trybie wyborów większościowych, co oznacza, że możliwa jest druga tura. Gdyby tak się stało, dogrywka będzie mieć miejsce 21 kwietnia.

Chcąc oddać ważny głos, możemy postawić na każdej ze stron tylko jeden znak X i tylko przy nazwisku kandydata. W innym wypadku, na przykład przy zaznaczeniu więcej niż jednego kandydata z różnych list, użyciu innego symbolu, kreśleń, poprawek, głos będzie nieważny. Nieważny będzie też w sytuacji oddania pustej karty. Warto też zwrócić uwagę na to, że karta musi posiadać pieczęć.

W lokalu nie zabraknie długopisów, ale zawsze można wziąć swój. Głosowanie to nie matura, kolor tuszu nie musi być czarny.