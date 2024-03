Oni kandydują do Rady Miejskiej. Na kogo oddasz głos?

Kandydaci z sześciu komitetów będą ubiegać się o mandaty w Radzie Miejskiej w Elblągu w nadchodzących wyborach samorządowych. Głosowanie już 7 kwietnia, ale zanim pójdziemy do urn, zapraszamy do udziału w naszej sondzie i odpowiedzi na pytanie – który komitet poprzesz w wyborach w Elblągu?

Miejska Komisja Wyborca zarejestrowała już kandydatów z pięciu komitetów. Są to: KWW Ruch Samorządowy Tak dla Elbląga, KWW Pawła Rodziewicza Nowy Elbląg, KWW Stefana Rembelskiego - Mega Elbląg - Uczyńmy Elbląg Znów Wielkim, KW Prawo i Sprawiedliwość i KKW Koalicja Obywatelska. Na rejestrację czeka jeszcze KWW Razem dla Elbląga, który został wezwany do usunięcia wad w zgłoszeniach niektórych kandydatów. W czwartek okaże się, czy braki zostaną uzupełnione.

Poniżej przedstawiamy listy już zarejestrowanych kandydatów z poszczególnych komitetów, podjemy też w ślad za Państwową Komisją Wyborczą ich wiek. Głosowanie już 7 kwietnia, ale zanim pójdziemy do urn, zapraszamy do udziału w naszej sondzie i odpowiedzi na pytanie – który komitet poprzesz w wyborach w Elblągu? Nasza sonda potrwa do 17 marca do godz. 23. By ograniczyć ryzyko manipulacji, głos można oddawać po zalogowaniu się do serwisu portEl.pl z użyciem maila, który był zarejestrowany w naszej bazie przed 5 marca 2024 r. Sonda jest anonimowa i oczywiście nie jest profesjonalnym sondażem, przeprowadzanym przez instytut badawczy, ale formą wyrażenia swoich poglądów przez Czytelników portEl.pl

Wyniki głosowania Czytelników portEl.pl podamy 18 marca.

Poniżej lista zarejestrowanych kandydatów do Rady Miejskiej w Elblągu. Kolejność komitetów alfabetyczna:

KKW KOALICJA OBYWATELSKA

Okręg nr 1

1. Grażyna Kluge, 69 lat

2. Paweł Gołębiewski, 61 lat

3. Sławomir Żukowski, 43 lata

4. Ewa Horbaczewska, 63 lata

5. Adam Ludwiczak, 47 lat

6. Juliusz Dziewałtowski-Gintowt, 82 lata

7. Jolanta Stańczak-Dziuda, 65 lat

Okręg nr 2

1. Małgorzata Adamowicz, 63 lata

2. Karolina Śluz, 36 lat

3. Marta Kubacka-Ignaciuk, 34 lata

4. Roman Nakonowski, 56 lat

5. Sebastian Dobrzyński, 36 lat

6. Szymon Hak, 20 lat

7. Marta Drózda-Kulkowska, 44 lata

Okręg nr 3

1. Irena Sokołowska, 63 lata

2. Wojciech Karpiński, 72 lata

3. Paweł Marchlewski, 20 lat

4. Jolanta Pękała, 53 lata

5. Adam Czerwiński, 66 lat

6. Sylwia Domżalska, 51 lat

7. Monika Janowicz, 34 lata

Okręg nr 4

1. Antoni Czyzyk, 63 lata

2. Marek Kamm, 50 lat

3 Karol Bidziński, 27 lat

4. Iwona Łuczak, 54 lata

5. Magdalena Lejman, 48 lat

6. Barbara Czyżewska, 38 lat

7. Emilia Stefanowska, 35 lat

Okręg nr 5

1. Michał Missan, 47 lat

2. Wiesława Włodarczyk, 60 lat

3. Tomasz Budziński, 24 lata

4. Patrycja Sulich Stefanowicz, 39 lat

5. Magdalena Strugińska-Mincewicz, 51 lat

6. Maciej Makula, 52 lata

7. Wioleta Stępczyńska, 42 lata.

KWW PAWŁA RODZIEWICZA - NOWY ELBLĄG

Okręg nr 1

1. Paweł Rodziewicz, 41 lat

2. Patrycja Myśliwska, 31 lat

3. Łukasz Pacholski, 40 lat

4. Dagmara Sobieska, 38 lat

5. Kamila Fidala, 39 lat

Okręg nr 2

1. Mariusz Betler, 44 lata

2. Łukasz Kotyński, 43 lata

3. Magdalena Biedrzycka, 43 lata

4. Zbigniew Kuśmierz, 60 lat

5. Irena Suliga, 56 lat

Okręg nr 3

1. Radosław Dąbkowski, 41 lat

2. Monika Kozieja, 42 lata

3. Sylwester Sieklicki, 53 lata

4. Joanna Korzątkowska, 37 lat

5. Ewa Wawrzyniak, 42 lata

Okręg nr 4

1. Monika Dwojakowska, 50 lat

2. Weronika Wójcik, 26 lat

3. Bohdan Konarzewski, 54 lata

4. Stefan Zatorski, 38 lat

5. Ewelina Jeziorska, 40 lat

Okręg nr 5

1. Artur Pytliński, 24 lata

2. Ewa Obrycka-Błaut, 44 lata

3. Joanna Woźnicka, 40 lat

4. Łukasz Szynkiewicz, 36 lat

5. Katarzyna Jaworska, 43 lata

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg nr 1

1. Rafał Traks, 39 lat

2. Sebastian Czyżyk-Skoczyk, 28 lat

3. Joanna Grykiel-Figielska, 57 lat

4. Tomasz Osiowski, 42 lata

5. Emilia Nowak-Dębska, 67 lat

6. Mariusz Pelc, 27 lat

7. Marzena Prusiecka, 57 lat

Okręg nr 2

1. Piotr Opaczewski, 45 lat

2. Jolanta Janowska, 59 lat

3. Bartłomiej Piór, 47 lat

4. Janusz Hajdukowski, 68 lat

5. Adriana Pilarska, 49 lat

6. Barbara Kuśniewska, 68 lat

7. Arkadiusz Majewski, 55 lat

Okręg nr 3

1. Paweł Kowszyński, 45 lat

2. Jacek Domeracki, 54 lata

3. Elżbieta Banasiewicz, 54 lata

4. Cecylia Orych, 80 lat

5. Kazimierz Stańczyk, 62 lata

6. Tomasz Milewski, 56 lat

7. Zofia Szawara, 22 lata

Okręg nr 4

1. Jolanta Liewska, 63 lata

2. Michał Rutkowski, 29 lat

3. Andrzej Szatkowski, 60 lat

4. Agnieszka Niewińska, 44 lata

5. Piotr Strzyżewski, 55 lat

6. Agnieszka Niedźwiecka, 57 lart

7. Waldemar Tatarski, 67 lat

Okręg nr 5

1. Marek Pruszak, 61 lat

2. Kamil Zdziech, 28 lat

3. Celina Kardasz, 62 lata

4. Bożena Świderska, 69 lat

5. Ryszard Tomczyński, 73 lata

6. Elwira Karczewska, 56 lat

7. Walentyna Łojewska, 59 lat

KWW RUCH SAMORZĄDOWY TAK DLA ELBLĄGA

Okręg nr 1

1. Witold Gintowt-Dziewałtowski, 75 lat

2. Krystyna Urbaniak, 66 lat

3. Wojciech Rudnicki, 57 lat

4. Adam Krause, 47 lat

5. Danuta Janczuk, 65 lat

6. Izabela Jaworska, 33 lata

7. Małgorzata Ptasznik, 43 lata

Okręg nr 2

1. Maria Kosecka, 61 lat

2. Katarzyna Jankowska, 53 lata

3. Izabela Misiak, 53 lata

4. Mariola Hajdukonis, 63 lata

5. Andrzej Gołota, 56 lat

6. Marcin Trudnowski, 52 lata

7. Adam Kapczyński, 38 lat

Okręg nr 3

1. Małgorzata Sowicka, 58 lat

2. Mateusz Paradowski, 44 lata

3. Anna Sobolak, 52 lata

4. Andrzej Szmigielski, 63 lata

5. Marcin Żuchowski, 38 lat

6. Beata Chrościcka, 50 lat

7. Leszek Wilk, 56 lat

Okręg nr 4

1. Paweł Fedorczyk, 46 lat

2. Marek Burkhardt, 67 lat

3. Joanna Celińska, 49 lat

4. Katarzyna Witowska, 41 lat

5. Marek Rybicki, 61 lat

6. Bożena Foreńska, 55 lat

7. Krzysztof Kowalski, 41 lat

Okręg nr 5

1. Krzysztof Konert, 54 lata

2. Andrzej Tomczyński, 72 lata

3. Kazimiera Pierzyńska-Czujwid, 57 lat

4. Edyta Lichacz, 52 lata

5. Tomasz Kubacki, 53 lata

6. Joanna Mikucka, 58 lat

7. Jakub Turczak, 20 lat

KWW STEFANA REMBELSKIEGO – MEGA ELBLĄG – UCZYŃMY ELBLĄG ZNOWU WIELKIM

Okręg nr 1

1. Jolanta Raczyńska, 58 lat

2. Karolina Brzozowska, 37 lat

3. Aleksandra Florek, 32 lata

4. Kamil Szlendak, 18 lat

5. Krzysztof Matus, 58 lat

6. Grzegorz Brzozowski, 36 lat

Okręg nr 2

1. Waldemar Siuda, 61 lat

2. Krzysztof Andrearczyk, 49 lat

3. Jolanta Górska, 55 lat

4. Janina Kamińska, 69 lat

5. Krzysztof Gorzelańczyk, 69 lat

6. Ewa Kalinowska, 67 lat

Okręg nr 3

1. Arkadiusz Maćkiewicz, 55 lat

2. Marek Jakubów, 62 lata

3. Mariusz Gawryś, 51 lat

4. Monika Stefańska, 41 lat

5. Marta Parzonko, 44 lata

6. Małgorzata Wiśniewska, 62 lata

7. Paweł Sadzyński, 44 lata

Okręg nr 4

1. Stefan Rembelski, 66 lat

2. Marcin Zakęs, 44 lata

3. Lidia Płussa, 63 lata

4. Barbara Stachyra, 48 lat

5. Aldona Nowak, 37 lat

6. Mirosław Polak, 67 lat

Okręg nr 5

1. Jacek Zbrzeźny, 53 lata

2. Zenon Lecyk, 67 lat

3. Aleksandra Niebylska-Cieniewicz, 39 lat

4. Krzysztof Baranowski, 48 lat

5. Iwona Gałązka, 27 lat

6. Anna Zych, 44 lata

Kandydatów KWW Razem dla Elbląga podamy, jak tylko zostaną zarejestrowani przez Miejską Komisję Wyborczą.