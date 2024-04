Znamy pierwsze dane o wyborczej frekwencji w Elblągu

Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze dane o frekwencji wyborczej. Ilu elblążan do godziny dwunastej oddało już glos?

Frekwencja w wyborach samorządowych do południa wyniosła 16,52 procent - przekazał po godz. 13. 30 szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Zaznaczył, że PKW otrzymała dane ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. Jak dodał, w roku 2018 roku frekwencja była niższa blisko o 1 proc. o godzinie 12

Jak poinformowano nas w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatury w Elblągu frekwencja na godz. 12 wyniosła 16,48 procent. Uprawnionych do głosowania było 25 820 osób, do godz. 12 wydano 14 145 kart do głosowania. W województwie warmińsko-mazurskim frekwencja na godz. 12 wynosi 17,78 proc. Jest to drugie miejsce w skali kraju po województwie podlaskim.

Kolejne konferencje Państwowej Komisji Wyborczej zaplanowane są na godz. 18.30 oraz 22.