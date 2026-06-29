Letnie dźwięki w Bażantarni z Kapelą Kawalerów Podwileńskich

Już 5 lipca Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza, niezależnie od pogody, do elbląskiej Bażantarni na pierwszy w tym roku koncert Letniego Salonu Muzycznego. W tegorocznym Salonie tradycyjnie będą koncerty, scena przy stoliku, spacery przyrodniczo-historyczne „Tajemnice Bażantarni”, wystawa w „Galerii w lesie” oraz konkursy. Jak zawsze o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Dwa pierwsze koncerty – 5 i 12 lipca 2026 są realizowane dzięki głosom mieszkańców Okręgu nr 2 oddanym w Budżecie Obywatelskim – dziękujemy.

W koncercie inauguracyjnym wystąpi „Kapela Kawalerów Podwileńskich” z Litwy. Zespół powstał przed 5. laty a jej kierownikiem jest Julian Germanowicz. Aby osiągnąć swój cel i się ożenić, już od początku istnienia zespołu piszą własne autorskie, romantyczne piosenki. Do tego, wzięli do repertuaru kilka piosenek przed i powojennych. Tworzą opracowania piosenek, gdzie nawet wkradają się elementy jazzu i rocka. „Czegóż nie wymyśli kawaler, aby na niego zwrócono choćby kącik oczka.” W rodzinnym Niemenczynie, jak mówią: „żonę znaleźć się nie udaje, często jeździmy na koncerty, w poszukiwaniu tej jedynej. Nawet w Polsce już kilka razy graliśmy – bez rezultatu... Cóż, ale nie opuszczamy rąk... Spróbujemy swojego szczęścia w Elblągu”.

Ani jeden dotychczas żony jeszcze nie znalazł; co więcej, dołączyło do pierwszej szukającej czwórki jeszcze dwóch podwileńskich kawalerów. Na ogół są skromni i może nawet woleliby być nieznani z imion - nazwisk, ale ponieważ w takim wypadku żadna panna nie mogłaby się z nimi skontaktować, zdradzają swoje dane osobowe. W Elblągu wystąpią w składzie: Mateusz Hajdukiewicz i Tomasz Fedorowicz – śpiew, Dejwid Gudaniec - basowa gitara, Ernest Kierul – perkusja, Edwin Jankuniec – akordeon, Julian Germanowicz, pianista i kierownik. W koncercie usłyszymy m.in. utwory autorskie Kapeli: „Dominika” (słowa Tomasz Fedorowicz, muzyka Julian Germanowicz), „Hela” (słowa Tomasz Fedorowicz, muzyka Julian Germanowicz”, „Nasze Wilno” (słowa Arkadiusz Kobus, muzyka Julian Germanowicz), „Tango podwileńskie” (słowa Tomasz Fedorowicz, muzyka Julian Germanowicz),

5 lipca 2026 r.; godz. 17.00, wstęp wolny, muszla koncertowa w Bażantarni

XXIX Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2026 Patronatem Honorowym objął Prezydent Elbląga dr Michał Missan.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Cleaner.

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