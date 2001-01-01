Sekcje i warsztaty dla każdego

UWAGA!

Odkryj nową ofertę sekcji, zajęć i warsztatów w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu — kreatywne pracownie czekają na dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.

Zapisz się na zajęcia, które pobudzą wyobraźnię, rozwiną umiejętności i dostarczą radości tworzenia.


       Mamy ofertę dla najmłodszych:
       - podróże pani kredki (3–4 lata): zajęcia plastyczno-ruchowe z opiekunem. Sensoryczne eksperymenty i proste projekty, które wspierają motorykę i budują więź z bliskimi.
      
       Propozycja dla dzieci i młodzieży:
       - kreatywne rozmaitości (wiek: 5–8, 9–12): miks technik — kolaż, lepienie, decoupage, diy. projekty inspirowane filmem, naturą i sztuką, dopasowane do wieku.
       - malarstwo i rysunek (wiek: 9–11, 12–16): warsztat kompozycji, proporcji i pracy z kolorem. Zajęcia dla młodych, którzy chcą poznawać klasykę i eksperymentować z technikami.
       - art&fun — kreatywnie po angielsku (wiek: 5–8; 9–12): tworzymy i uczymy się słówek przez zabawę — papier mâché, biżuteria, scrapbooking i więcej.
       - tkactwo i rękodzieło artystyczne: makrama, filcowanie, haft i farbowanie tkanin. twórz praktyczne i dekoracyjne przedmioty własnoręcznie.
       - detektywi sztuki (wiek: 5–8; 9–12): artystyczne śledztwa — techniki malarskie i rzeźbiarskie, prace indywidualne i grupowe, rozwój pewności siebie.
      
       Zajęcia dla dorosłych:
       - ceramika, szkło i fusing: od lepienia w glinie po stapianie szkła — dla początkujących i bardziej zaawansowanych.
       - malarstwo i rysunek dla dorosłych: praktyczne warsztaty technik tradycyjnych i współczesnych.
      
       Zajęcia dla seniorów:
       - trening umysłu dla seniorów: bezpłatne zajęcia wspierające pamięć, koncentrację i integrację towarzyską.
      
       Przyjdź, spróbuj pierwszych zajęć i zapisz się!
      
       Mamy jeszcze dla Was ciekawą propozycję. Jeśli poszukujesz przestrzeni lub chcesz prowadzić autorskie warsztaty? Nasze pracownie (fusingu, grafiki, ceramiki, tkactwa, malarstwa), sala teatralna i sala doświadczania świata są do Waszej dyspozycji.
      
       Zapisy:
       tel. +48 55 611 20 59,
       email: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl
      
       CSE „Światowid” w Elblągu, Plac K. Jagiellończyka 1
      
       Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.

