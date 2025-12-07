Boks w mikołajkowym wydaniu

Pięściarze elbląskiego Klubu Sportów Walki „Tygrys” każdy rok podsumowują w ringu na Turnieju Mikołajkowym. Nie inaczej było i w tym roku - w sobotnie (6 grudnia) popołudnie w hali przy ul. Kościuszki młodzi pięściarze zaprezentowali dobry boks. Zobacz zdjęcia.

Publiczność obejrzała 10 walk, w których naprzeciwko młodych elbląskich pięściarzy stanęli zawodnicy z Kętrzyna, Gdyni i Starogardu Gdańskiego. Nie brakowało dobrego boksu, przed publicznością zaprezentowali się zawodnicy od adepta (12 lat) do juniora (17 – 18) lat.

Za najlepszą walkę turnieju uznano pojedynek, w którym Igor Lichocki jednogłośnie na punkty pokonał Leo Pliusta z gdyńskiego Sako. Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju powędrował do Mikołaja Podpory. Elblążanin również jednogłośnie na punkty pokonał Dawida Kozieła z Kociewia Starogard Gdański.