Elbląski szpital z najlepszym menu w Polsce? Tak!

Kto by się spodziewał, że Szpital Wojewódzki w Elblągu wygra w konkurencji na najlepsze... menu? A jednak to prawda! Największa różnorodność kuchni – to ona zdecydowała.

Zazwyczaj, gdy myślimy o szpitalnym menu, wyobrażamy sobie gotowanie w wielkiej skali i dietetyczną, a czasem monotonną kuchnię. Jednak w Elblągu ten stereotyp przechodzi do historii.

Nawynos — największa i najbardziej zróżnicowana oferta gastronomiczna trafia prosto pod łóżko pacjenta i do gabinetu lekarza.

Lokalna, platforma Nawynos, działa, aby zaoferować pacjentom, lekarzom i całemu personelowi największy wybór dań w Elblągu. Tym samym, elbląska placówka staje się jedną z najbardziej gastronomicznie zróżnicowanych w kraju.

10 zł zniżki na zamówienie do szpitala (ul. Królewiecka 146)

Zamawiając na ten właśnie adres otrzymacie 10 zł rabatu na każde zamówienie do końca listropada.

Na czym polega ta rewolucja? Menu to… cała oferta gastronomiczna dostępna w portalu Nawynos! Dzięki tej akcji promocyjnej, każdy w szpitalu zyskuje łatwy i szybki dostęp do restauracji dostępnych w aplikacji mobilnej lub na stronie.

Co można zamówić? Absolutnie wszystko!

Gorące burgery i puszyste pizze.

Świeże sushi i dania kuchni azjatyckiej.

Klasyczne dania obiadowe z ulubionych, lokalnych restauracji.

Wszystkie możliwe opcje dietetyczne, wegetariańskie i wegańskie.

Wygoda i Wsparcie dla Personelu

Akcja promocyjna ma dwa kluczowe cele.

Po pierwsze, ma zwiększyć komfort pobytu pacjentów, dając im możliwość wyboru posiłku na swoje życzenie, co bez wątpienia wpływa na lepsze samopoczucie.

Po drugie, jest to ukłon w stronę personelu medycznego — lekarzy, pielęgniarek, diagnostów i techników. Ich przerwy często trwają zaledwie kilkanaście minut. Dzięki Nawynos mogą zamówić ulubiony posiłek szybko i sprawnie, bez konieczności opuszczania budynku, oszczędzając cenny czas.

Naszym celem było dostarczenie pracownikom i pacjentom maksymalnej wygody oraz szerokiego wyboru, który nie ogranicza się do tradycyjnej, szpitalnej kuchni. Jesteśmy w 100% elbląską firmą, która wprowadza innowacyjne rozwiązania i wyznacza nowe standardy opieki i komfortu w naszym mieście.

Zamów Już Dziś!

Sprawdź już teraz pełną ofertę najlepszych restauracji w Elblągu, dostępną na wyciągnięcie ręki:

Pobierz aplikację mobilną Nawynos.

Odwiedź stronę Nawynos.

Ciesz się smakiem, niezależnie od tego, czy pracujesz, czy wracasz do zdrowia.