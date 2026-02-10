Tragedia w Elblągu. Nie żyje 14-latka

W jednym z mieszkań w Elblągu doszło do tragedii. Przytomność straciła 14-letnia dziewczyna, która – jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji – mogła użyć wcześniej nieznanej substancji w sprayu. Trafiła do szpitala w Gdańsku, gdzie niestety zmarła.

Do tragedii doszło w piątek. Do jednego z mieszkań, do 14-letniej nieprzytomnej dziewczyny, zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, ratownikom udało się przywrócić jej czynności życiowe, po czym 14-latka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Gdańsku. Niestety, tam zmarła.

Pytany przez nas o tę sprawę oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu nie udziela informacji, odsyłając nas po szczegóły do prokuratury, która prowadzi dochodzenie. Dotychczas nie udało nam się skontaktować z rzecznikiem prokuratury, wysłaliśmy również pytania mailem. Potwierdziliśmy jednak nieoficjalnie w pewnych źródłach, że do takiej tragedii doszło. Czekamy na odpowiedź na nasze pytania.

Do sprawy wrócimy.

Z uwagi na charakter sprawy komentarze pod artykułem zostały wyłączone.