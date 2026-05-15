Zaginął 13-latek

Policjanci z Elbląga poszukują zaginionego 13-latka. Osoby które widziały zaginionego lub znają jego miejsce pobytu proszone są o kontakt z policją pod nr 112. Informację można przekazać mailowo na adres: policja@elblag.ol.policja.gov.pl

Ksawery Bułka-Grabowski ma 13 lat. Wzrost 180cm, sylwetka szczupła, kolor włosów ciemny blond. W dniu zaginięcia ubrany był w czarną bluzę z kapturem, szare spodnie dresowe z grafiką kwiaty i buty sportowe adidas. Ostatni raz widziany był w czwartek 14 maja około godziny 18 na terenie CH Ogrody w Elblągu.

Osoby które widziały zaginionego lub znają jego miejsce pobytu proszone są o kontakt z policją pod nr 112 informację można przekazać mailowo na adres: policja@elblag.ol.policja.gov.pl