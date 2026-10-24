Dawno temu w Elblągu… była impreza na Dębicy

- W nocy z soboty na niedzielę straż pożarna została dwukrotnie wezwana przez strażników nocnych. O godz. 1:15 do domu przy ulicy Chmurnej 9 (niem. Sturmstraße), a o godz. 4:10 do domu przy ulicy Traugutta 33 (niem. Äußerer Mühlendamm). W pierwszym przypadku mężczyzna twierdził, że widział płonący dach domu, ale się pomylił, ponieważ był to prawdopodobnie tylko dym wychodzący z komina piekarniczego. Nie stwierdzono żadnego pożaru dachu. W drugim przypadku rzekomo paliła się sadza w kominie piekarniczym. Również w tym przypadku informacja strażnika okazała się nieprawdziwa. Być może z komina wyleciało kilka iskier, co nie jest rzadkością, jednak nie było widać żadnych oznak pożaru - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Koncert przy kawie

W czwartek po południu w godz. od 16 do 18 w Domu Wypoczynkowym odbędzie się koncert przy kawie z okazji urodzin Jej Cesarskiej Mości Cesarzowej. Oprócz występów orkiestry Pelza, przewidziano wspólne śpiewanie piosenek, które urozmaicą tę kameralną uroczystość. W celu pokrycia kosztów pobierana będzie opłata za wstęp w wysokości 30 fenigów. Nietrudno przewidzieć, że frekwencja na tej uroczystości urodzinowej będzie dość duża (AZ, środa, 21.10.1903 r.).

Impreza na Dębicy

Również na Dębicy (niem. Dambitzen) w czwartek odbędzie się uroczystość z okazji urodzin cesarzowej, połączona z różnorodnymi atrakcjami rozrywkowymi (AZ, środa, 21.10.1903 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Służąca Anna Bick, przebywająca obecnie w areszcie śledczym w Tczewie (niem. Dirschau), pracowała we wrześniu w naszym mieście. Przy tej okazji ukradła innej służącej suknię o wartości około 10 marek, aby zlecić jej przeróbkę na własny użytek. Oskarżona w Tczewie przyznała się do kradzieży, choć początkowo upierała się, że nie ukradła sukni. Wydano wyrok dwóch tygodni pozbawienia wolności. Kara została uznana za odbytą w związku z tym, że oskarżona przebywała początkowo w areszcie śledczym (AZ, środa, 21.10.1903 r.).

Koncert w kasynie

Jak już informowaliśmy na naszych łamach, panna Lisa Nagel organizuje w najbliższą niedzielę o godz. 19.30 w sali kasyna koncert we współpracy z panną Hedwig Braun (skrzypce) i panną Klarą Kraus (fortepian), który niniejszym ponownie gorąco polecamy. Panna Nagel, która śpiewała ostatnio w kościele św. Anny w obecności Jej Królewskiej Mości, wykona recytatyw i arię „al desio” z opery „Wesele Figara” Mozarta, a także pieśni Schuberta, Wolfa i Alyabyeva (AZ, czwartek, 22,10,1903 r.).

Nadchodzą zmiany w ubiorze pań

Reforma stroju damskiego – tak brzmiał temat jednogodzinnego wykładu, który pani profesor Stryowski z Gdańska wygłosiła wczoraj wieczorem w Domu Wypoczynkowym przed licznym gronem pań, a także kilkoma panami. Pani Carsten powitała zgromadzonych w imieniu Stowarzyszenia Nauczycielek oraz Stowarzyszenia Pracownic, które zorganizowały ten wieczór wykładowy, po czym pani profesor Stryowski wygłosiła zapowiadany wykład. […] Mówczyni zaznaczyła przede wszystkim, że kobiety w dzisiejszych czasach coraz bardziej uczą się samodzielnego myślenia. Wiele starych zwyczajów poddaje się krytycznej analizie, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to, co przekazywane z pokolenia na pokolenie, traci na słuszności. Dotyczy to zwłaszcza gorsetu damskiego. W ostatnich latach coraz częściej noszono suknie reformowe*, co wywołało powszechne dyskusje na ten temat. Wielu uważało, że jest to jedynie moda, która tak jak się pojawiła, tak samo zniknie. Stało się jednak inaczej. […] Prelegentka szczegółowo to udowodniła i dodała, że najpierw trzeba ustalić, co jest prawdziwie estetyczne. Gorset niszczy ideały ciała i je szpeci. […] Kobiety powinny zdać sobie sprawę, że kobiece piękno polega w równym stopniu na wyglądzie ciała, a ubiór powinien być wyrazem naszej indywidualności (AZ, czwartek, 22.10.1903 r.).

*znane też jako stroje reformowane - to rewolucyjny typ ubioru damskiego z przełomu XIX i XX wieku, stworzony w opozycji do panującej wówczas, niezwykle restrykcyjnej mody wiktoriańskiej i edwardiańskiej. Stanowiły one materialny przejaw tzw. ruchu reformy ubioru, który walczył o wyzwolenie kobiet z krępujących ciało gorsetów, ciężkich stelaży oraz warstwowych, uniemożliwiających swobodne poruszanie się spódnic.

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.