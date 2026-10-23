25 lat Galerii Filar Sztuki

22 października świętowaliśmy jubileusz 25-lecia Galerii Filar Sztuki, działającej przy Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Obchody uświetnił wernisaż „Baśniowej wystawy" autorstwa Dona Simona (Szymona Półtoraka). Było to wyjątkowe wydarzenie, podkreślające znaczenie Galerii, która od ćwierćwiecza przybliża odbiorcom sztukę i prezentuje twórczość wyjątkowych artystów.

Galeria Filar Sztuki rozpoczęła działalność w 2001 roku. Przez ćwierć wieku stała się ważnym elementem życia kulturalnego uczelni i miasta, umożliwiając odbiorcom kontakt ze sztuką, literaturą oraz twórcami. Jubileuszowa wystawa jest kolejnym przedsięwzięciem wpisującym się w tę tradycję.

„Baśniowa Wystawa”, która potrwa do 20 listopada br., to podróż do krain, o których wielu z Państwa już dawno zapomniało – do krainy żywych kolorów, niezwykłych miejsc oraz tajemniczych postaci. Do najdalszych zakamarków wyobraźni.

Czy pamiętają Państwo zabawy z dzieciństwa? Te czytane z wypiekami na twarzy opowieści, które zapierały dech w piersiach? Ta wystawa z pewnością o tym przypomni.

W skład premierowej ekspozycji wchodzi 20 prac malarskich oraz towarzyszące im wiersze o baśniowej tematyce. Część z nich zaprezentowana zostanie po raz pierwszy.

Don Simon (Szymon Półtorak) to polski malarz, pisarz i grafik, którego twórczość wyróżnia się wyrazistym, autorskim stylem. Jego prace – będące owocem wieloletnich poszukiwań i eksperymentów – łączą tradycyjne warsztatowo techniki malarskie z nowoczesnym podejściem do formy. Czerpiąc z klasycznych inspiracji, artysta konsekwentnie rozwija własny język wizualny, który przyciąga uwagę i budzi żywe emocje.

Dorobek Szymona Półtoraka obejmuje bogatą kolekcję obrazów tworzonych w Polsce oraz we Włoszech. Prace artysty trafiają do prywatnych kolekcji w kraju, w całej Europie i poza nią, co potwierdza ich międzynarodowy zasięg. Twórca realizuje również spersonalizowane dzieła na zamówienie, dostosowując wizję do indywidualnych potrzeb odbiorców. Jego stale ewoluujący styl zdobywa uznanie coraz szerszego grona miłośników sztuki, doskonale wpisując się w kontekst współczesnych nurtów malarskich.

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