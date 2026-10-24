60 twarzy elbląskiej kultury: Grażyna Komorska (odcinek 7)

Życie kulturalne współczesnego Elbląga nie zaczęło się dziś, a jego początki sięgają już czasów powojennych, czyli II połowy XX wieku. Niestety nie zachowało się wiele informacji, dokumentów powszechnie dostępnych. Są w archiwach, Bibliotece Elbląskiej czy też w domach prywatnych. Dla wielu elblążan miejsca, ludzie z tamtych lat są często nieznani. Cyklem „60 twarzy elbląskiej kultury” chcemy wspomnieć o osobach ważnych w życiu kulturalnym Elbląga, a dziś trochę zapomnianych. Okazją jest jubileusz 60-lecia Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Kolejną osobą będzie Grażyna Komorska. Zobacz zdjęcia jej prac.

Urodziła się w Elblągu w 1956 roku. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku na kierunku Pedagogika Kulturalno-Oświatowa (1979 r.) a następnie Etnografii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe). W kolejnych latach wzbogacała swój warsztat na kursach plastycznych w zakresie ceramiki, batiku i malarstwa na jedwabiu w Centrum Animacji Kultury w Warszawie.

Przez blisko 30 lat związana była zawodowo z elbląskimi instytucjami kultury, oświaty i administracji. Ponad 20 lat pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Elblągu i późniejszym Centrum Kultury „Światowid” jako główny instruktor ds. etnografii i plastyki. Zorganizowała liczne Wojewódzkie Jarmarki Sztuki Ludowej i Ogólnopolskie Plenery Rzeźby Ludowej: Tolkmicko 1983, Pasłęk 1984, Kwidzyn 1985 oraz szereg imprez o charakterze folklorystycznym w Elblągu, województwie elbląskim i za granicą: wystawy w Niemczech (Syke) i Rosji (Kaliningrad). Założyła i prowadziła Galerię Sztuki Ludowej (1984) i Klub Twórcy Ludowego. Była ekspertem ds. folkloru na Okręg Polski Północnej przy Stowarzyszeniu Twórców Ludowych (STL) w Zarządzie Głównym w Lublinie. Opracowała dokumentację etnograficzną do STL dla kilkunastu twórców z województwa elbląskiego. Artyści ci po wejściu w szeregi STL-u mogli uczestniczyć w imprezach folklorystycznych w kraju i za granicą oraz otrzymać emerytury twórcze. Następstwem tych działań było otworzenie Oddziału STL w Elblągu. Organizowała wystawy z cyklu „Etnografia Świata” m.in. sztuka Indian Ameryki Północnej. Założyła i prowadziła sekcję batiku (także w POK w Pasłęku), której uczestnicy zdobywali międzynarodowe nagrody w konkursie „Od Morza Jesteśmy”. Pełniła funkcję inspektora wojewódzkiego d/s upowszechniania kultury w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu. Przez wiele lat działała na rzecz Stowarzyszenia Polonijnego „ Wspólnota Polska”.

Grażyna Komorska, Abstrakcja, płótno, olej, wymiary 120 x 120 cm - obraz z X Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Rezerwat Uważności - Glisno 2009, arch. artystki

Poza pracą zawodową aktywnie rozwijała i nadal rozwija swoje pasje artystyczne. Już około 50 lat zajmuje się własną działalnością twórczą. Od 2011 roku jest członkiem rzeczywistym ZPAP Okręg w Warszawie. Główna jej dziedzina to artystyczna tkanina azjatycka – batik i malarstwo na jedwabiu a ponadto malarstwo olejne i na szkle, ceramika, rysunek, scenografia i wystrój wnętrz. Stworzyła kolekcję malarstwa na jedwabiu pn. „Stara biżuteria”. To właśnie jedwab, batik stały się jej znakiem rozpoznawczym. Do dziś aktywnie uczestniczy w wystawach, plenerach, wydarzeniach artystycznych. Jej prace znalazły się w zbiorach zarówno w kraju jak i za granicami Polski. Były prezentowane na wystawach, m.in.: „ Tajemnice Tkaniny” - Mazowieckie Centrum Kultury w Warszawie (1994), cykl wystaw „Tkanina Artystyczna” Projekt Polsko – Litewski Warszawa (Włochy) i Wołomin (1994 – 1997), „Batik i Ceramika” wystawa indywidualna Galeria POK Pasłęk (1994), Wystawa jedwabiu w Galerii „Pro Arte Pax” w Elblągu – Elbląg (1999), „ Na jedwabnym szlaku” Galeria ETK w Elblągu (2000), wystawa indywidualna, „Batik i Jedwab” wystawa indywidualna w Galerii Elbląskiej Uczelni Humanistyczno –Ekonomicznej ( EUH-E) Elbląg (2003), Elbląskie Salony Plastyczne - Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu 2005 – 2021. I Milanowskie Biennale Malarstwa na Jedwabiu „ Inspiracje” Milanówek (2014), „Batik – Kolor i Powietrze” wystawa towarzysząca w 16. Elbląskiej Wiośnie Teatralnej, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (2017), wystawa indywidualna, Wystawa „Elbląscy Plastycy – w zbiorach Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego ”60 Lat Minęło – Elbląg 2026. Poza Polską swoje prace prezentowała na wystawach: „ Zapis czasu” Gallery POSK w Londynie , Wielka Brytania (2004), Wystawa w Polish & Slavic Center, Nowy Jork, U.S.A. (2010), Międzynarodowy Projekt Plastyczny „ Ku nowym brzegom” Polska, Niemcy, Holandia 2007-2008, - „ From Java to New York” Manhattan Gallery “ Nowy Dziennik”, Nowy Jork USA. (2010) wystawa indywidualna „Batik i Jedwab” - Kulturzentrums „ Gzhel” Wiedeń, Austria (2013). Aktywnie uczestniczy w plenerach plastycznych a ten ostatni miał miejsce w tym roku w Powalinie. Jest autorką opracowania graficznego trzech tomików wierszy Stanisława Filipowicza: „Blues na Cztery Ręce” (1992), „Etiudy Wileńskie” (1993) i „Pamięć Skaleczona” (2026).

Przez wiele lat współpracowała z ośrodkami kultury, muzeami, szkołami, wydawnictwami. Wielokrotnie brała udział w aukcjach rotariańskich Elbląskiego Klubu Rotary w Elblągu. Jest autorką projektu z „Folklorem na Ty”. Współpracowała z Uniwersytetem III Wieku w Elblągu prowadząc cykl wykładów z zakresu etnografii i historii sztuki, wciąż współpracuje jako wolontariusz z Elbląskim Towarzystwie Kulturalnym w Elblągu prowadząc kroniki towarzystwa.

Jest laureatką nagród w konkursach plastycznych a w 2004 roku otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej „Zasłużony Działacz Kultury”.

Od zawsze fascynuje ją Sztuka Dalekiego Wschodu, muzea i galerie świata, historia sztuki, twórczość ludowa, podróże, muzyka klasyczna, opera, poezja, film.

Jednak jej sercem zawładnął batik, jedwab i malowanie na nim. Wykorzystuje w swoich pracach oryginalne materiały, a o sobie i swojej twórczości mówi: