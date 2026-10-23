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Jaga w Elblągu wciąż na zero

 Elbląg, Jaga w Elblągu wciąż na zero
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Przez jedenaście lat działał tu monopol, o jakim marzą największe korporacje. Żadnych negocjacji, żadnych remisów, pełna kontrola nad punktami. Dopiero w marcu jedna czerwona kartka urządziła przymusowe otwarcie rynku, a wieloletni porządek rozsypał się w osiem minut. W sobotę przyjdzie czas na kolejną konfrontację i sprawdzenie, czy dawny monopol można jeszcze odzyskać.

Historia z czerwoną kartką

Olimpia Elbląg i Jagiellonia II Białystok mają historię wzajemnych pojedynków dość osobliwą. Pięć pierwszych spotkań, pięć zwycięstw żółto-biało-niebieskich. Bez wyjątków, bez podziału punktów, bez miejsca na dyskusję. Białostoczanie przez lata pełnili rolę dostarczyciela ligowych punktów, a szczególnie kosztowne okazywały się wizyty w Elblągu. Trzy mecze, trzy porażki, jedenaście straconych bramek. Najboleśniejsza lekcja przypadła na sierpień 2015 roku, gdy Olimpia wygrała 5:1. W tamtym sezonie drużyna Adama Borosa zmierzała po awans do II ligi, a Jagiellonia stanowiła zaledwie jeden z przystanków na zwycięskiej trasie.

Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku wszystko wyglądało znajomo. Olimpia wygrała 2:0 po golach Dawida Wierzby i Marcina Czernisa. Dopiero marcowa wyprawa do Białegostoku przyniosła historyczne wykolejenie. Zaczęło się znakomicie, od prowadzenia po trafieniu Dominika Kozery. W 18. minucie bramkarz Tymon Wojciechowski obejrzał jednak czerwoną kartkę i rozpoczął się piłkarski dramat. Między 29. a 37. minutą gospodarze zdobyli trzy bramki. Jedenaście lat bez porażki z rezerwami Jagiellonii zakończyło się wynikiem 1:3. Obecny bilans to pięć zwycięstw Olimpii, jedna porażka i bramki 18:6.

 

Jeden punkt różnicy, dwa różne światy

Historia historią, tymczasem ligowa rzeczywistość obu zespołów przypomina spotkanie dwóch pasażerów w windzie. Jeden właśnie zaczął jechać w górę, drugi naciska kolejne przyciski i zastanawia się, dlaczego kabina nie chce ruszyć.

Olimpia po trudnym wrześniu zaczęła odzyskiwać równowagę. Zwycięstwa w Łomży i z Mławianką, następnie remis z rezerwami ŁKS-u Łódź. Siedem punktów w trzech kolejkach pozwoliło Elblążanom złapać oddech i awansować na dziesiąte miejsce. Jagiellonia zajmuje jedenastą pozycję i ma punkt mniej. Jeszcze we wrześniu białostocka młodzież urządziła prawdziwy festiwal strzelecki, pokonując Mławiankę 7:4. Jedenaście bramek w jednym meczu! Można było pomyśleć, że na Podlasiu odkryto sposób na seryjną produkcję goli. Problem w tym, że od tamtej kanonady minęło pięć kolejek, a zwycięstw nie przybyło. Cztery porażki, jeden remis, zaledwie punkt na piętnaście możliwych. Fabryka chwilowo pracuje poniżej możliwości.

Ostatnio Jagiellonia przegrała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1:3, wcześniej uległa również KS CK Troszyn 0:1. Trener Daniel Rusek ma więc nad czym pracować. Co ciekawe, białostoczanie strzelili w sezonie już 25 goli, o sześć więcej od Olimpii, ale stracili 26, o cztery więcej od żółto-biało-niebieskich. Potrafią narobić zamieszania pod bramką przeciwnika, jednocześnie zostawiając sporo miejsca na jego odpowiedź.

 

Skrzydlata czeka na ciąg dalszy

Sobotnie spotkanie będzie czymś więcej niż kolejną okazją do wspominania dawnych zwycięstw. Obie drużyny dzieli w tabeli zaledwie punkt, a zwycięstwo pozwoli Olimpii nie tylko odskoczyć bezpośredniemu sąsiadowi, ale także przedłużyć serię meczów bez porażki do czterech.

Statystyki wskazują na gospodarzy, aktualna dyspozycja również. Warto jednak zachować ostrożność. Rezerwy ekstraklasowicza bywają nieprzewidywalne, a młodość potrafi równie szybko produkować błędy, co futbolowe niespodzianki. Marcowy mecz pokazał zresztą, jak błyskawicznie można roztrwonić przewagę budowaną przez lata.

Jagiellonia nigdy nie zdobyła w Elblągu nawet punktu. W sobotę spróbuje przełamać tę tradycję, Olimpia natomiast ma okazję przypomnieć, dlaczego przez tyle lat była dla białostoczan tak niewygodnym przeciwnikiem.

 

Bilans konfrontacji

6 meczów, 5 zwycięstwa Olimpii, 1 zwycięstwo Jagiellonii II

bilans bramkowy: 18:6 dla Olimpii

 

04.10.2014 r. - Olimpia - Jagiellonia II 4:1 (Kuczkowski x2, Kolosov, Piotrowski)

03.05.2015 r. - Jagiellonia II - Olimpia 0:4 (Graczyk, Bojas, Kubowicz, Kuczkowski)

16.08.2015 r. - Olimpia - Jagiellonia II 5:1 (Szuprytowski, Ł. Pietroń x2, Piceluk, Bukacki)

13.03.2016 r. - Jagiellonia II - Olimpia 1:2 (Sokołowski, samobójcza)

23.08.2025 r. - Olimpia - Jagiellonia II 2:0 (Wierzba, Czernis)

07.03.2026 r. - Jagiellonia II - Olimpia 3:1 (Kozera)

 

Olimpia Elbląg - Jagiellonia II Białystok, sobota, 24 października, godz. 14., stadion przy ul. Skrzydlatej. Transmisja meczu na zksolimpia.pl

 

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Olimpia ma szansę wygrać z Jagą jeśli Nawrocki przyjedzie do Elbląga. Wczoraj Karolek kibicował Jagiellonii na stadionie a ta przegrała w Lidze Europy aż 3 do 0.Ja chcę aby Nawrocki zawsze był na stadionie a wtedy nasza reprezentacja przegrywa jak i Polskie zespoły na arenie europejskich stadionów. Nie mają szczęścia do prezydentów ostatnio Polskie drużyny i tylko pecha im przynosi.
  • Tak się zastanawiam po co tyle pisania ?
  • Może go w końcu upolują za tą neo prezydenturę bez podliczenia głosów, to oszustwo !
  • nie jaga tylko jej osiemnasty skład rezerwa rezerwy rezerwy rezerwy.
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    2
    5
    kicuś(2026-10-23)
  • A tak poza tym po co są te barierki ? Naprawdę mają talent na wyrzucanie pieniędzy !
  • Ja mysle, ze Jagielonia jednak wygra z Olimpia bo?, Bo? DONALDEK jest w Wietnamie ubrany w Turban,
  • Skoro tak to brawa dla Olimpii. Zawsze to lepiej jak Donek jej kibicuje. Turban lepszy od tumana.
  • Czy mógłby portel zainteresować się sprawą budowy podgrzewanej murawy na stadionie przy Agrykola. ? Bo dla mnie jest to nie zrozumiane żeby po zerwaniu darni nic tam. nie robiono przez ponad miesiąc. Pogoda jest sprzyjająca także pracę można wykonywać tam teraz a nie czekać na ostatnią chwilę i później biadolić i pisać o przedłużenie terminu wykonania np ze względu na złe warunki atmosferyczne bo będzie śnieg. Szanse że Olimpia wróci na wiosnę ę na Agrykola są moim zdaniem zerowe. !!!
  • W 1976 r. byłem na meczu II ligi, w którym Olimpia wygrała 1:0 z Jagiellonią (pierwszy zespół), a gola zdobył Panas.
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    1
    0
    Elbinger1237(2026-10-23)
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