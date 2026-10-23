Kto stoi za rekrutacją do armii?

Na co dzień działają po cichu, ale bez nich żaden garnizon nie mógłby funkcjonować. W piątek (23 października) w kinie Światowid swoje święto obchodzili żołnierze i pracownicy Ośrodka Zamiejscowego CWCR w Olsztynie. Zobacz zdjęcia.

Na co dzień ich nie widać, ale wojsko nie mogłoby się bez nich obejść. Terenowe Organy Wykonawcze Ministra Obrony Narodowej są kluczowym łącznikiem pomiędzy światem wojskowym i cywilnym. Zajmują się m.in. rekrutacją kandydatów na żołnierzy – od terytorialsów, poprzez dobrowolną służbę wojskową, po żołnierzy zawodowych. Promują służbę oraz współorganizują komisje wojskowe nadające kategorie zdrowia. A to tylko niektóre z ich codziennych zadań.

W czwartek (23 października) w kinie Światowid żołnierze i pracownicy Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (któremu podlega m.in. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Elblągu) obchodzili swoje święto.

– Warto zaznaczyć, że od początku powstania administracja wojskowa miała jedno, najważniejsze zadanie: uzupełnianie potrzeb jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy oraz rozmaitym sprzętem z gospodarki narodowej – mówił płk Krzysztof Piskorski, szef Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie CWCR podczas dzisiejszych uroczystości. – Nie realizujemy tego zadania samodzielnie. Ogromną rolę odgrywa administracja rządowa, samorządowa, a także policja. To praca zbiorowa i wspólny sukces wszystkich zaangażowanych instytucji, za co serdecznie dziękuję.

Jak wygląda działalność olsztyńskiego ośrodka w liczbach? Tylko w tym roku ponad 9 tys. osób zostało powołanych do kwalifikacji wojskowej na terenie naszego województwa.

- Ponad 2 tys. osób rocznie wstępuje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.

- Ponad 500 osób podejmuje Terytorialną Służbę Wojskową.

- Ponad 1200 osób z naszego regionu co roku zostaje żołnierzami zawodowymi.

- Około 200 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie warmińsko-mazurskim podejmuje co roku studia w uczelniach wojskowych.

- 50–60 studentów bierze udział w programie Legii Akademickiej na dwóch uczelniach wyższych w regionie.

Na uroczystości w Światowidzie nie zabrakło awansów oraz wręczenia odznaczeń żołnierzom, pracownikom i wyróżnionym cywilom szczególnie współpracującym z wojskową administracją.

Święto Terenowych Organów Wykonawczych Ministra Obrony Narodowej zostało ustanowione 27 października na pamiątkę podpisania w 1918 r. ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej. To właśnie na jej mocy utworzono pierwsze okręgowe i powiatowe komendy uzupełnień – pierwsze organa władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Rzeczypospolitej.