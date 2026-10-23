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Kto stoi za rekrutacją do armii?

 Elbląg, Płk Krzysztof Piskorski, szef Ośrodka Zamiejscowego CWCR w Olsztynie
Płk Krzysztof Piskorski, szef Ośrodka Zamiejscowego CWCR w Olsztynie (fot. Anna Dembińska)

Na co dzień działają po cichu, ale bez nich żaden garnizon nie mógłby funkcjonować. W piątek (23 października) w kinie Światowid swoje święto obchodzili żołnierze i pracownicy Ośrodka Zamiejscowego CWCR w Olsztynie. Zobacz zdjęcia.

Na co dzień ich nie widać, ale wojsko nie mogłoby się bez nich obejść. Terenowe Organy Wykonawcze Ministra Obrony Narodowej są kluczowym łącznikiem pomiędzy światem wojskowym i cywilnym. Zajmują się m.in. rekrutacją kandydatów na żołnierzy – od terytorialsów, poprzez dobrowolną służbę wojskową, po żołnierzy zawodowych. Promują służbę oraz współorganizują komisje wojskowe nadające kategorie zdrowia. A to tylko niektóre z ich codziennych zadań.

W czwartek (23 października) w kinie Światowid żołnierze i pracownicy Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (któremu podlega m.in. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Elblągu) obchodzili swoje święto.

– Warto zaznaczyć, że od początku powstania administracja wojskowa miała jedno, najważniejsze zadanie: uzupełnianie potrzeb jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy oraz rozmaitym sprzętem z gospodarki narodowej – mówił płk Krzysztof Piskorski, szef Ośrodka Zamiejscowego w Olsztynie CWCR podczas dzisiejszych uroczystości. – Nie realizujemy tego zadania samodzielnie. Ogromną rolę odgrywa administracja rządowa, samorządowa, a także policja. To praca zbiorowa i wspólny sukces wszystkich zaangażowanych instytucji, za co serdecznie dziękuję.

Jak wygląda działalność olsztyńskiego ośrodka w liczbach? Tylko w tym roku ponad 9 tys. osób zostało powołanych do kwalifikacji wojskowej na terenie naszego województwa.

- Ponad 2 tys. osób rocznie wstępuje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.

- Ponad 500 osób podejmuje Terytorialną Służbę Wojskową.

- Ponad 1200 osób z naszego regionu co roku zostaje żołnierzami zawodowymi.

- Około 200 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie warmińsko-mazurskim podejmuje co roku studia w uczelniach wojskowych.

- 50–60 studentów bierze udział w programie Legii Akademickiej na dwóch uczelniach wyższych w regionie.

Na uroczystości w Światowidzie nie zabrakło awansów oraz wręczenia odznaczeń żołnierzom, pracownikom i wyróżnionym cywilom szczególnie współpracującym z wojskową administracją.

Święto Terenowych Organów Wykonawczych Ministra Obrony Narodowej zostało ustanowione 27 października na pamiątkę podpisania w 1918 r. ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej. To właśnie na jej mocy utworzono pierwsze okręgowe i powiatowe komendy uzupełnień – pierwsze organa władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Rzeczypospolitej.

SM

A moim zdaniem...

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Kto stoi za rekrutacją do armii?
Kto stoi za rekrutacją do armii?
Kto stoi za rekrutacją do armii?
Kto stoi za rekrutacją do armii?

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Brakuje najważniejszej obowiązkowej służby wojskowej ! Może nie dwa lata jakie nam przyszło poświęcić ojczyźnie ale przynajmniej rok ostrych ćwiczenia poczynając od musztry na placu a skończywszy na poligonach. Nie sondaże, nie zastanawianie się tylko wdrożyć natychmiast bo kiedy przyjdzie potrzeba to wojska zabraknie... Spoko ! Nikt wojny nie chce ale kiedy ja byłem w 1983/85 też ćwiczyliśmy by w potrzebie być gotowy, do dziś mamy spokój a Wy ??? Dzieci od smartfonów i internetu bo bez tego nie wiecie gdzie wisła płynie... a już deklaruje się ucieczkę zostawiając matkę i ojca ale dokąd ???
  • A to CI co mi chcieli wcisnąć kartę powołania, a RWKML Gdańsk mówi kategoria E a nie jak 30+ lat temu A1
  • nie kto tylko co. plecy i znajomości.
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    klisio(2026-10-23)
  • Mamy potężną uzbrojoną armię w tym kraju
  • @V2 - I gdzie to Twoje wojsko miało okazję zweryfikować swoje umiejętności, że tak je chwalisz? Na szczęście nie musieliśmy się przekonywać, czego się tam nauczyliście na musztrze. A może gdyby Twoje życie potoczyłoby się inaczej i nie siedziałbyś tyle w tym wojsku, to teraz nie miałbyś problemów z interpunkcją?
  • Mo i WOT
  • @logika - Pozostaje bycie armatnim mięsem ! Bo nikt nie mówi że było dobrze i niczego nie chwali bo był rygor trzymany przez komunistów a ja nie zapisałem się nawet do ZSP ! Ja zasugerowałem że dobrze znać samoobronę i operowanie sprzętem wojskowym bo w sytuacji wojny nie jesteś mięsem armatnim tylko żołnierzem. Byłem w Krośnie, odbyłem 76 skoków spadochronem, samoobrona, jazda konna, itp. wiesz jakie to były berety ? Ty piszesz o Interpunkcji bo do czegoś trzeba się przyczepić ale ja daję sobie radę do dziś a dzisiejsza młodzież już ma problemy. Mądrość cię goniła ale zawsze byłeś szybszy :⁠-⁠)
  • @V2 - Ciebie mądrość (jesteś strasznie nudny, jak coś sobie wymyślisz powtarzasz to przez rok, myślisz że to takie genialne wisła, goniąca mądrość) nigdy nie dogoniła, wiesz gdzie Wisła płynie i to cała twoja wiedza. Może poskaczemy sobie na koniach, ty z beretem ja bez, zobaczymy komu lepiej wychodzi. Wiem jakie to były berety, zryte.
  • Żal mi Cię ! Spokojnej nocy.
  • @V2 - Teraz zasadnicza służba nie ma sensu. zrozum to.
  • tak Sebuś, to na pewno był czwartek 23 pazdziernik...
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    0
    0
    Latarnik(2026-10-23)
  • Jak zwykle cenzura jak za PRL ale co sie dziwić jak to czerwone miasto!
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