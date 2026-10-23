Święto tańca w Elblągu! Ruszył Baltic Cup 2026

Najlepsi tancerze z całego świata opanowali elbląski parkiet. Przez trzy dni Elbląg będzie gospodarzem prestiżowych turniejów, w tym dwóch turniejów rangi Mistrzostw Świata. Zobacz zdjęcia.

W trakcie festiwalu rywalizować będą najlepsi tancerze z Polski i zagranicy w różnych kategoriach wiekowych – od dzieci i juniorów, przez młodzież i dorosłych, aż po seniorów.

- Piątek (23 października): Na parkiecie rozegrane zostaną dwa turnieje rangi mistrzowskiej – Mistrzostwa Świata WDSF Youth Ten Dances (kombinacja 10 tańców) oraz Mistrzostwa Świata WDSF Senior IV Standard. Wśród reprezentantów Polski zaprezentuje się m.in. elbląska para z Klubu Tańca JANTAR – Malwina Cybulska i Marceli Józefowicz.

- Sobota (24 października): Głównym punktem programu będzie turniej WDSF World Open Latin w pięciu tańcach latynoamerykańskich.

- Niedziela (25 października): Dzień upłynie pod znakiem elegancji w ramach prestiżowego turnieju WDSF World Open Standard.

Każdy dzień zmagań zwieńczy uroczysta, wieczorna gala taneczna.

Zmagania można oglądać na żywo z trybun lub przy stolikach w Hali Sportowo - Widowiskowej w Elblągu.

Dla osób przebywających poza halą organizatorzy udostępnili bezpośrednie transmisje online na żywo:

- Piątek (23.10.2026 r.): Transmisja na stronie World DanceSport Federation (WDSF).

- Sobota (24.10.2026 r.): Stream na żywo w serwisie YouTube

- Niedziela (25.10.2026 r.): Stream na żywo w serwisie YouTube

Szczegółowy harmonogram oraz wyniki dostępny jest na oficjalnej stronie bazy Polskiego Towarzystwa Tanecznego.