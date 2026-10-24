Taneczny brąz dla elbląskiej pary

Marceli Jóżefowicz i Malwina Cybulska zdobyli brązowy medal na WDSF World Championship Youth 10D. Dziś (24 października kolejny dzień tanecznej rywalizacji na Baltic Cup. Zobacz zdjęcia i film.

Wczorajszy dzień na Baltic Cup zakończył się brązowym medalem elbląskiej pary Marcelego Józefowicza i Malwiny Cybulskiej na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w 10 tańcach (WDSF World Championship Youth 10D). Zwyciężyli Rumuni Patrick Berbece z Andreeą Sturzinschi przed parą mołdawską: Artemem Crivenco i Alexandriną Martinovą.

Dla elbląskiej pary to kolejny sukces w tym roku. Przypomnijmy: na Mistrzostwach Europy Młodzieży w tańcach standardowych w Kiszyniowie (Moldova) zajęli czwarte miejsce, w turnieju WDSF Open Standard Youth w Lyonie wywalczyli II miejsce. Na krajowym podwórku zdobyli trzy tytuły Mistrzów Polski w kategorii Młodzież - w tańcach standardowych, latynoamerykańskich oraz w kombinacji 10 tańców.

W piątek (23 października) elbląska para „rozgrzała parkiet” w Hali Sportowo – Widowiskowej w Elblągu.

Dziś (24 października) na parkiet w elbląskiej hali wyszli kolejni tancerze. Na początek rundy eliminacyjne. Na parkiet wychodzi kilka par, mają tylko kilkadziesiąt sekund, aby pokazać swoje umiejętności. Zaczyna grać muzyka i pary ruszają w walcu wiedeńskim lub fokstrocie I pewna ciekawostka widoczna z trybun: z jednej strony trzeba pokazać się z jak najlepszej strony, z drugiej... trzeba też uważać, żeby nie wpaść na rywala. Czujne oko sędziów wypatrzy każdy fałszywy krok.

Seniorzy mają przerwę, na parkiet wychodzi młodzież. Z trybun słychać głosy wsparcia dla poszczególnych zawodników. Nikt nie powiedział, że na turnieju tanecznym nie można żywiołowo dopingować swoich. Zaczyna grać muzyka, trybuny się uspokajają, tancerze znów mają kilkadziesiąt sekund na przekonanie sędziów, aby to właśnie oni awansowali do kolejnej rundy.

W Hali Sportowo – Widowiskowej spotkać można tancerzy w każdym wieku: od dzieci, poprzez młodzież, do seniorów. Najważniejszy punkt programu – wieczorna gala rozpocznie się o godzinie 19.

Taneczną rywalizację można oglądać na kanale YouTube.