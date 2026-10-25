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Zasłabł i wjechał w zaparkowane auta

 Elbląg, Zasłabł i wjechał w zaparkowane auta
Fot. Anna Dembińska

Dziś (25 października) na ul. 12 Lutego 68-letni kierowca Hyundai zasłabł i wjechał w dwa zaparkowane auta. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o zdarzeniu drogowym na ul. 12 Lutego około godz. 16. Na miejsce przybyła policja, straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego

- 68-letni kierujący autem marki Hyundai jechał ul. 12 Lutego w kierunku Tysiąclecia. Mężczyzna najprawdopodobniej zasłabł i uderzył w zaparkowane auta, najpierw w Mitsubishi, a potem przepchnął kolejne. W zaparkowanych pojazdach nikt nie przebywał. Mężczyzna podróżował z 61-letnią pasażerką, która z urazem kręgosłupa została zabrana do szpitala. Zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, 68-latek był trzeźwy - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.

Podczas pracy służb przejazd tą częścią ul. 12 Lutego był niemożliwy.


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Zasłabł i wjechał w zaparkowane auta
Zasłabł i wjechał w zaparkowane auta
Zasłabł i wjechał w zaparkowane auta
Zasłabł i wjechał w zaparkowane auta

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