Zasłabł i wjechał w zaparkowane auta

Służby zostały powiadomione o zdarzeniu drogowym na ul. 12 Lutego około godz. 16. Na miejsce przybyła policja, straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego

- 68-letni kierujący autem marki Hyundai jechał ul. 12 Lutego w kierunku Tysiąclecia. Mężczyzna najprawdopodobniej zasłabł i uderzył w zaparkowane auta, najpierw w Mitsubishi, a potem przepchnął kolejne. W zaparkowanych pojazdach nikt nie przebywał. Mężczyzna podróżował z 61-letnią pasażerką, która z urazem kręgosłupa została zabrana do szpitala. Zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, 68-latek był trzeźwy - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.