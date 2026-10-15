Jak rodzi się artystka? Spotkanie z Karoliną Felberg o Agnieszce Osieckiej

22 października, o godz. 18:00 zapraszamy do filii bibliotecznej Cyberiada przy ul. Hetmańskiej na spotkanie z Karoliną Felberg wokół książki „Osiecka. Rodzi się ptak” – biografii totalnej Agnieszki Osieckiej, która zawsze wyprzedzała swoje czasy. Rozmowę poprowadzi Mateusz Paradowski.

Agnieszka Osiecka od najmłodszych lat intensywnie obserwowała siebie i świat. Dojrzała wcześniej niż rówieśnicy, a jednocześnie długo zachowywała w sobie coś z dziecka. Pisała dzienniki, kreowała własny wizerunek, próbowała odnaleźć swoje miejsce i zrozumieć siebie. Czy można jednak napisać biografię osoby, która od początku sama siebie wymyślała?

Karolina Felberg, historyczka literatury, krytyczka literacka i publicystka, od lat zajmuje się twórczością Agnieszki Osieckiej. Jako redaktorka jej „Dzienników” poznała zarówno literacki dorobek poetki, jak i jej najbardziej osobiste zapiski. W książce „Osiecka. Rodzi się ptak” wykorzystuje ten wyjątkowy dostęp do źródeł, by opowiedzieć o początkach życia i kariery jednej z najważniejszych polskich autorek piosenek i poetek.

To biografia, w której Osiecka mówi własnym głosem, a jej dzienniki stają się nie tylko świadectwem życia, lecz także kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości i wyborów dorosłej artystki. Felberg pokazuje również jej zaskakujące prekursorstwo – między innymi jako autorki pierwszych polskich prób autofikcji.

Karolina Felberg jest doktorką nauk humanistycznych, wieloletnią współpracowniczką Fundacji Okularnicy oraz jedną z największych znawczyń twórczości Agnieszki Osieckiej. Jest edytorką jej „Dzienników” i autorką książki „Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej”. 14 października ukaże się jej kolejna książka – „HŁASKO/OSIECKA. Byle nie o miłości”, napisana wspólnie z Radosławem Młynarczykiem, biografem Marka Hłaski.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu #czytELnia realizowanego przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.