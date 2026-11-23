Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy. Zobacz szczegółowy program

W pierwszy grudniowy weekend elbląskie Stare Miasto nabierze wyjątkowego, świątecznego blasku. Od 4 do 6 grudnia zapraszamy na Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy – trzy dni wypełnione muzyką, spotkaniami, świątecznymi smakami i atrakcjami dla całych rodzin.

Na odwiedzających czekać będą jarmarczne stoiska z ozdobami, upominkami i przysmakami, a także świąteczny kiermasz rękodzieła w Kamieniczkach Elbląskich. Swoją ofertę przygotują również lokalni twórcy i wystawcy. Nie zabraknie warsztatów artystycznych, kreatywnych zajęć dla dzieci, występów młodych elblążan oraz muzycznych spotkań, które wprowadzą wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój. Jarmark rozpocznie się w piątkowy wieczór od wyjątkowego spotkania z Mikołajem, który przybędzie na Stary Rynek. Wspólnie z mieszkańcami rozświetlimy świąteczną choinkę, oficjalnie inaugurując wydarzenie.

Sobota przyniesie jeszcze więcej okazji do wspólnego spędzania czasu. Będzie można spróbować świątecznej potrawy przygotowanej przez Elbląski Klub Szefów Kuchni, posłuchać kolęd, wziąć udział w warsztatach i zajrzeć na wydarzenia organizowane w miejskich instytucjach kultury. Jednym z muzycznych punktów programu będzie „Magia Świąt” – wspólne kolędowanie z udziałem aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka. Tego dnia w godzinach od 9.00 do 12.00 odbędzie się także akcja „Szkło Must Go On”, na Placu K. Jagiellończyka, podczas której szklane opakowania będzie można wymienić na świąteczne drzewko.

Przez cały weekend na najmłodszych czekać będzie Magiczna Brama Elfów,. Na Starym Mieście pojawi się również karuzela wiedeńska i szopka bożonarodzeniowa. W Muzeum Archeologiczno-Historycznym zaplanowano m.in. warsztaty, tworzenia kartek świątecznych, spotkania i wspólne pieczenie pianek przy ognisku. Nie zabraknie również filmowych atrakcji za sprawą 6. Festiwalu Filmów Familijnych (CSE Światowid). Przez cały weekend będzie można także włączyć się w zbiórkę na rzecz potrzebujących zwierząt.

Niedziela upłynie pod znakiem wspólnego świętowania. Jednym z najważniejszych momentów będzie wspólna wigilia, podczas której mieszkańcy i goście spotkają się przy wspólnym świątecznym posiłku.

Program szczegółowy jarmarku.