Po drugiej stronie opowieści – spotkanie z Joanną Gierak-Onoszko

14 października o godz. 18 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Joanną Gierak-Onoszko – reporterką i autorką głośnych „27 śmierci Toby’ego Obeda” oraz najnowszej książki „Wolta. Opowieści o kobietach w zmianie”. Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.

„27 śmierci Toby’ego Obeda”, debiutancki reportaż Joanny Gierak-Onoszko, przyniósł autorce Nagrodę Literacką „Nike Czytelników” w 2020 roku i na stałe wpisał się do najważniejszych polskich książek reporterskich ostatnich lat. To przejmująca opowieść o systemie kanadyjskich szkół rezydencjalnych, których celem było wynarodowienie dzieci rdzennych mieszkańców Kanady, a także o ocalałych, którzy po latach próbują zmierzyć się z własną przeszłością i historią swojego kraju.

Kilka lat później autorka powróciła z książką o zupełnie innym temacie. „Wolta” to zbiór reporterskich opowieści o kobietach znajdujących się w momencie życiowego przełomu. O doświadczeniach, które zmuszają do zatrzymania, podjęcia decyzji i często zbudowania swojego życia na nowo. Gierak-Onoszko przygląda się ich wyborom, upadkom i przemianom, splatając osobiste historie z refleksją nad psychologią, filozofią i mechanizmami radzenia sobie z kryzysem.

Choć „27 śmierci Toby’ego Obeda” i „Wolta” dzielą temat, miejsce i ton opowieści, obie książki wyrastają z reporterskiej ciekawości drugiego człowieka. Podczas spotkania porozmawiamy więc nie tylko o dwóch książkach, ale również o tym, jak zmienia się perspektywa reporterki, gdy po opowieści o traumie i odpowiedzialności zbiorowej przychodzi czas na historie o osobistej zmianie. Zapytamy o bohaterów, którym autorka oddaje głos, o granice reporterskiej ingerencji w cudzą historię, o to, czego szuka w swoich bohaterkach i bohaterach, a także o różne znaczenia słowa „zmiana”.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu #czytELnia realizowanego przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.