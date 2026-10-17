Dawno temu w Elblągu… łatwowierność pani S. została wykorzystana

Wczoraj Samuel Czarnetzki, urzędnik pocztowy mieszkający przy ulicy Drewnianej 4 (niem. Holzstr.) wraz z małżonką świętował srebrne gody. W imieniu przełożonych oraz współpracowników z tutejszego urzędu pocztowego gratulacje złożyła mu delegacja, która wręczyła mu w prezencie cenną lampę wiszącą. Również wielu jego przyjaciół i znajomych z bliska i daleka przesłało mu gratulacje listowne oraz telegraficzne

Brutalny atak na policjanta

Przedwczoraj wieczorem na ulicy Browarnej (niem. Lange Niederstrasse), przed restauracją Klippela, doszło do brutalnej bójki z użyciem noża, w wyniku której sierżant policji Schwadwell odniósł obrażenia zagrażające życiu. Sierżant Schwadwell opuścił wspomniany lokal wieczorem. Wkrótce potem czterech innych gości również opuściło lokal, ponieważ został on zamknięty. Na ulicy sierżant upomniał jednego z czterech gości za niewłaściwe zachowanie. Drugi z nich natychmiast stanął w obronie upomnianego, co doprowadziło do ożywionej wymiany zdań. Wkrótce cztery osoby otoczyły sierżanta, powaliły go na ziemię i zaatakowały nożami. Gdy słysząc wołania o pomoc, wyszedł z lokalu jego właściciel Klippel, czterej napastnicy uciekli, pozostawiając swoją ofiarę nieprzytomną. Schwadwell został przeniesiony do lokalu Klippela, gdzie wezwany doktor Müller zszył rany. Okazało się przy tym, że Schadwell został również pobity butelkami, ponieważ w niektórych ranach znaleziono odłamki szkła. W sumie odniósł osiem ran na twarzy, głowie, skroniach itp. Stan jednego oka jest krytyczny. Nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy Schadwell przeżyje. Dzisiaj odnotowano poprawę jego stanu. Czterech sprawców ataku zostało już zidentyfikowanych, aresztowanych i przewieziono ich do aresztu sądowego. Jeden z nich jest młodym żonatym mężczyzną, inny również jest żonaty i ma na utrzymaniu żonę oraz czworo dzieci (AZ, poniedziałek, 12.10.1903 r.).

Trzecia rocznica klubu gimnastycznego Jahn

W minioną sobotę klub gimnastyczny Jahn świętował swoją trzecią rocznicę, połączoną z pożegnaniem rekrutów. Zgromadziło się dość liczne grono zaproszonych gości. Przewodniczący otworzył uroczystość przemową na cześć klubu Jahn, po czym nastąpiły występy: pożegnanie rekrutów […], występy grup gimnastycznych, ćwiczenia na poręczach pierwszej drużyny […] oraz taniec w kręgu w wykonaniu 16 pań i 16 gimnastyków, który musiano powtórzyć dwukrotnie. Wszystkie występy nagrodzono gromkimi brawami. Po ich zakończeniu rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do wczesnych godzin porannych (AZ, czwartek, 15.10.1903 r.).

Międzynarodowa trasa koncertowa Gustava Lindemanna z Berlina

Ten międzynarodowy zespół, przejeżdżając z Królewca do Gdańska, wystąpi gościnnie w naszym teatrze miejskim. Zaprezentowana zostanie nowa skandynawska sztuka „Theodora” autorstwa Johanna Bojera (AZ, czwarte, 15.10.1903 r.).

Co nowego w klubie wioślarskim „Vorwärts”

Z okazji otwarcia nowej siedziby klubu „Vorwärts” planuje serię uroczystości, które odbędą się 1 listopada. Tego dnia o godz. 11 uczestnicy zgromadzą się przed siedzibą klubu, gdzie nastąpi uroczyste przekazanie kluczy. Następnie odbędzie się zwiedzanie nowej przystani, wyposażonej we wszystkie nowoczesne udogodnienia, po czym przewidziano śniadanie i poranny toast. Wieczorem o godz. 20 w salach Resursy Humanistas odbędzie się uroczysta kolacja połączona z balem (AZ, piątek, 16.10.1903 r.).

Zabrał pieniądze i uciekł

Po raz kolejny łatwowierność pani S. została wykorzystana. We wtorek pojawił się u niej elegancko ubrany młody mężczyzna, szukający mieszkania i noclegu. Ponieważ twierdził, że przyjechał z firmy spoza miasta, chętnie go przyjęto. Po pierwszym posiłku rzekomo udał się, by potwierdzić swoje zatrudnienie i już nie wrócił. Ponieważ wkrótce potem pani S. zauważyła brak kwoty ponad 40 marek, przypuszcza się, że oszust przywłaszczył sobie te pieniądze, gdy był sam w pokoju (AZ, sobota, 17.10.1903 r.).