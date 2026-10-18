„Sklep obsługiwany jest przez brygadę młodzieżową” (Głos z przeszłości, odc. 231)

- W poniedziałek 30 bm. w Państwowym Teatrze im. Jaracza w Elblągu odbędzie się premiera znakomitej sztuki Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela – to Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

Nowy sklep MHD

„W końcu ub. tygodnia uruchomiono w Elblągu przy ul. 1 Maja pierwszy sklep Miejskiego Handlu Detalicznego z delikatesami. Sklep obsługiwany jest przez brygadę młodzieżową. W najbliższych dniach MHD uruchamia w Elblągu dalsze swe placówki, m. in. drogerię i sklep z pasmanterią”.

Premiera w teatrze

„W poniedziałek 30 bm. w Państwowym Teatrze im. Jaracza w Elblągu odbędzie się premiera znakomitej sztuki Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. W roli głównej wystąpi Mieczysława Ćwilińska (...)”.

O czym należy pamiętać przy wymianie pieniędzy na wsi

„Rozpoczynająca się z dniem dzisiejszym wymiana dotychczasowych pieniędzy na nowe przeprowadzona będzie na wsi w ośrodkach gminnych. Terminy wymiany – dzień i godziny – oraz dokładny adres punktu wymiennego podadzą do wiadomości mieszkańców prezydium gminnych rad narodowych za pośrednictwem obwieszczeń wywieszonych w lokalach GRN, przez głośniki radiowęzłów itp.

Do dnia 5 listopada br. włącznie gospodarstwa o przychodowości do 360 tys. zł mają możność zapłacenia dotychczasowymi pieniędzmi w wysokości podanej w nakazie należności II raty podatku gruntowego oraz wpłat FOR za rok 1950. Jest to duży przywilej dla pracującego chłopstwa. Możność uiszczenia tych należności w dotychczasowych pieniądzach i w niezmienionej wysokości obniża właściwie sumę II raty podatku gruntowego i należności FOR do jednej trzeciej.

Właściciele gospodarstw o przychodowości powyżej 360 tys. zł mogą wpłacić dotychczasowymi pieniędzmi II ratę podatku gruntowego i FOR w wysokości ustalonej w nakazie tylko do dnia 31 października br. włącznie (...)”.

Oczyszczalnia Zakładów Mechanicznych wykonała swe zobowiązania przed terminem

"Załoga oczyszczalni stalowni Zakładów Mechanicznych wykonała w dniu 27 bm., na 4 dni przed terminem, swe zobowiązanie październikowe. Robotnicy oczyszczalni pracą swą przysporzyli oszczędności na sumę 10 milionów złotych".

Ogłoszenia drobne

„Zgubiono legitymację stoczniową (służbową) na nazwisko S. Marian.

Zgubiono legit. Zw. Zaw. Prac. Metal., kartę powołania do wojska, odcinek zameldowania wystawiony na nazwisko K. Władysław, Malbork, Boh. Westerplatte”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 299, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.