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Co czeka Elbląg? Ruszyły ważne konsultacje

 Elbląg, Co czeka Elbląg? Ruszyły ważne konsultacje
Fot. PitElFoto (fotka Miesiąca czerwiec 2024 r.)

Elbląg się starzeje, a na drogach przybywa aut – to tylko część wniosków z najnowszej diagnozy naszego regionu. Mieszkańcy mogą już zgłaszać uwagi do strategii rozwoju. Termin mija 9 listopada.

70 stron liczy projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląg, która właśnie trafiła do konsultacji społecznych. W skład Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego (EOF) wchodzą miasta Elbląg i Braniewo oraz gminy: Elbląg (wiejska), Braniewo, Frombork, Tolkmicko, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Markusy i Gronowo Elbląskie. Z kolei obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), których dotyczy znaczna część strategii, obejmuje miasto Elbląg oraz cztery sąsiednie gminy: Elbląg, Milejewo, Młynary oraz Tolkmicko.

Szczególnie poruszająca jest diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu. Autorzy opracowania dobitnie wskazują na niepokojące trendy demograficzne:

„Na obszarze sukcesywnie ubywa mieszkańców, do czego przyczyniają się zarówno naturalne procesy związane ze starzeniem się społeczeństwa, niski poziom dzietności, jak i ruch migracyjny ludności. W 2025 roku wartość współczynnika obciążenia demograficznego osobami starszymi była szczególnie wysoka w mieście Elbląg (37,8%) oraz w gm. Pasłęk (33,5%) i Tolkmicko (33,2%), co we wszystkich tych przypadkach przekroczyło wartość dla kraju (32,6%) i województwa (32,2%). Biorąc pod uwagę cały obszar, wśród kluczowych danych w zakresie zjawisk demograficznych wskazać należy od kilku lat stale ujemne saldo mi gracji oraz ujemny przyrost naturalny, który zachowuje tendencję spadkową”– czytamy w dokumencie.

Ciekawie wyglądają dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. W Elblągu zarejestrowanych jest 128 firm na 1000 mieszkańców. Co ciekawe, wyższy wskaźnik ma gmina wiejska Elbląg, gdzie przypada aż 137 przedsiębiorstw (dane z 2024 roku).

"W gminie wiejskiej Elbląg rozwija się jednak głównie sfera mikro i małych przedsiębiorstw (relokowane prawdopodobnie razem z mieszkańcami w ramach procesu suburbanizacji), podczas gdy miasto przy ciąga również większe podmioty gospodarcze. W mieście rozwijane są także podmioty należące do inteligentnych specjalizacji województwa. Głównie w Elblągu funkcjonują także instytucje otoczenia biznesu, takie jak Elbląski Park Technologiczny, Elbląska Rada Klastrów czy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, a także tereny inwestycyjne należące do obszaru Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.”– zauważają eksperci.

Ważnym punktem strategii jest transport. Autorzy dokumentu przyznają wprost, że podstawowym środkiem przemieszczania się pozostaje transport indywidualny. W Elblągu w 2024 roku na 1000 mieszkańców przypadało 515 zarejestrowanych samochodów, natomiast w powiecie elbląskim wskaźnik ten wyniósł aż 647 (dla porównania: średnia dla Polski to 612 aut na 1000 mieszkańców).

Pewną wadą diagnozy są nieco nieaktualne dane pochodzące z 2024 r. W ciągu dwóch lat sytuacja w niektórych opisywanych kwestiach mogła się zmienić – przykładem jest wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Należy jednak pamiętać, że prace nad strategią rozpoczęły się już na początku 2020 r.

W dokumencie wyszczególniono główne atuty i słabości naszego regionu:

 

Mocne strony:

- atrakcyjność przyrodnicza sprzyjająca rozwojowi turystyki i osadnictwa,

- dobre położenie i dostępność komunikacyjna,

- port morski w Elblągu,

- wysoka jakość usług (edukacja, mieszkalnictwo, opieka zdrowotna i społeczna),

- rosnąca aktywność społeczna mieszkańców,

- potencjał instytucjonalny, badawczo-naukowy i kulturalny Elbląga,

- ponadlokalne wydarzenia sportowe,

- rozwój przedsiębiorczości i inteligetnych specjalizacji oraz kultura współpracy w biznesie,

- presja mieszkańców na działania proekologiczne i energooszczędne.

 

Słabe strony:

- zagrożenie powodziowe,

- starzenie się społeczeństwa i odpływ młodych ludzi,

- niewystarczający i zróżnicowany potencjał NGO oraz słaba współpraca na linii NGO–JST,

- spadająca dostępność mieszkań komunalnych,

- deficyty w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej,

- nierówności w dostępie do sieci gazowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej,

- słaba promocja turystyczna,

- niewykorzystany potencjał portu morskiego w Elblągu oraz jego słabe powiązania komunikacyjne z otoczeniem,

- niewystarczająco rozwinięta komunikacja zbiorowa.

W strategii zaproponowano konkretne działania i inwestycje. Do głównych celów należą: poprawa stanu ekologii, budowa kapitału społecznego, zwiększenie dostępności usług (od mieszkalnictwa, edukacji i zdrowia, po sport, rekreację i kulturę) oraz stworzenie w pełni efektywnego systemu komunikacji zbiorowej.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego potrwają do 9 listopada. Każdy mieszkaniec może zgłosić swoje uwagi tutaj. Odbędą się też dwa spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami - 28 października o godz. 12 w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz tego samego dnia - o godz. 16 - w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu (sala 300).

SM

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Elbląg czeka "śmierć"... młodzi uciekli z tego miasto, same dziadki. Miasto bez perspektyw i rozwoju o ogromnym bezrobociu. Dostęp do morza i brak portu?! Niegdyś Truso, potęga handlowa drogą morską!! Mieszkańców więcej na papierze niż w rzeczywistości!!!
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    10
    1
    Mieszkaniec Elbląga.(2026-10-14)
  • Wschodnią budować.
  • Na drogach przybywa aut w tytule artykułu, a ulica Wschodnia ślepa. Łęczycka, Bema czy Kościuszki w godzinach szczytu to jakiś koszmar.
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    8
    0
    zbig2905(2026-10-14)
  • Mocne strony: - atrakcyjność przyrodnicza sprzyjająca rozwojowi.. OSADNICTWA (?!) - Elbląg ma zostać osadą? Znacie definicję "osadnictwa" ? Widać, że NIE. Dalej: - dobre położenie i dostępność komunikacyjna - położenie na terenach zalewowych, bardzo nisko n. p.m. to DOBRE POŁOŻENIE ?! Czy chodzi o to, że mamy dobry dojazd do Gdańska i Olsztyna? To faktycznie jest szansa, ale na to by uciec do 3Miasta, bo na szuwary to nie bardzo. - port morski w Elblągu - ten którego rozwój jest sabotowany przez włodarzy ? - wysoka jakość usług (OPIEKA ZDROWOTNA ?!) - mowa o aroganckich, bezdusznych, chciwych lekarzach? - rosnąca aktywność społeczna mieszkańców - na pewno, są bardzo aktywni w pisaniu NEGATYWNYCH komentarzy odnośnie życia w Elblągu. Następne: - potencjał instytucjonalny, badawczo-naukowy i kulturalny Elbląga - chodzi o Modrzewinę zarośniętą krzakami czy Park Technologiczny - wylęgarni lipnych spółek wyłudzających dotacje? A może o pseudo-artystyczne happaningi w Galerii EL? - ponadlokalne wydarzenia sportowe - Ostatnio mecz Olimpii ze Stomilem czy Arką Gdynia? - rozwój przedsiębiorczości i inteligetnych specjalizacji oraz kultura współpracy w biznesie - tu nie skomentuję bo się oplułem ze śmiechu. Ostatnie: - presja mieszkańców na działania proekologiczne i energooszczędne. No tak, eko-budki dla robaków po 10koła za sztukę i NAJDROŻSZE ciepło w Polsce
  • Czekaj, ale jak? mocna strona to dobre położenie a słaba strona to zagrożenie powodziowe? Mocna strona: wysoka jakość usług (mieszkalnictwo) a słaba strona: spadająca dostępność mieszkań komunalnych ? What?? Mocna: port morski w Elblągu a słaba: niewykorzystany potencjał portu morskiego w Elblągu oraz jego słabe powiązania komunikacyjne z otoczeniem.. Mocna: dostępność komunikacyjna - słaba: niewystarczająco rozwinięta komunikacja zbiorowa... Halo, co wy ?!?! To samo co jest MOCNĄ stroną potem jest SŁABĄ stroną? Kto to przygotował? Znowu AI ? Mieliście w szkole analizę SWAT ? Nie można tego samego dawać jako mocną i zarazem słabą stronę !! Ale cyrk, wstyd i żenada !!
  • Niech ratusz sporządzi coś takiego, np "Elblążan portret własny"... AI przyjdzie z pomocą.. wiele się o sobie dowiemy i zaczniemy być szczęśliwi.. MASAKRA JAKAŚ czym oni się tam zajmują..
  • Na ulicach dziura na dziurze np. Bema, Łęczycka, brak budowy nowych ulic np. Wschodnia czyli to nie jest miasto tylko wielka dziura, dlatego wszyscy stąd uciekają. Powodzenia młodzi !
  • przecież to artykuł o subregionie Zalewu Wiślanego a nie o Metropolii Pomorskiej więc po co te konsultacje, władza wie lepiej
  • Jakie władze miasta takie miasto. Niewierzę w żadne konsultacje.
  • a dotacja z UE aż 29 mln zł przeznaczona na ścieżkę rowerową od Fromborskiej do Dąbrowy
  • Komu nie pasuje Elbląg żegnam bez powrotnie !
  • Statystyki opisują, że w Polsce największe haremy aut
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    0
    0,6 auta na mieszkańca(2026-10-14)
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