Kto i za ile oświetli Elbląg

Urząd Miejski w Elblągu ogłosił przetarg na kompleksową usługę oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Kontrakt obejmuje m.in. dostawy energii, konserwację infrastruktury i jej modernizację. W ubiegłym roku miasto zapłaciło za oświetlenie ponad 6 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność miasta, z uwzględnieniem jej modernizacji.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i podłączenie pod napięcie oświetlenia zewnętrznego na drogach i placach Gminy Miasto Elbląg, zapewnienie dostaw energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją, konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej i wykonanie przebudowy (modernizacji) oświetlenia - czytamy w dokumentach przetargowych.

Jak wyjaśnia UM, umowa nie uwzględnia w ramach modernizacji powstania nowych punktów świetlnych w Elblągu.

- Przewidywane są prace polegające na: wymianie 18 opraw świetlnych na 8 punktach oświetleniowych przy ul. Sulimy, wymianie 3 betonowych słupów oświetleniowych przy ul. Ślusarskiej oraz jednego słupa betonowego przy ul. Janowskiej na słupy stalowe – informuje zespół prasowy w Biurze Prezydenta Miasta.

Ile w ubiegłym roku miasto wydało na oświetlenie dróg, ulic i placów? Faktury za kompleksowe usługi oświetleniowe świadczone przez spółkę Energa Oświetlenie w ramach umów wynosiły w 2025 r. łącznie ponad 6 mln zł.

- W latach 2023-2026 funkcjonowały dwie umowy, obie zawarte na 4 lata: na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2026r. Umowa „Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląga przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność Energa Oświetlenie oraz majątku Zamawiającego z uwzględnieniem jej modernizacji”, dla której wieloletnia prognoza finansowa w 2022 roku wynosiła 19,3 mln zł oraz „Kompleksowa usługa oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląga na wydzielonej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg z uwzględnieniem jej modernizacji”, dla której wieloletnia prognoza finansowa w 2022 roku wynosiła 6,9 mln zł – informują urzędnicy.

Czyli łączna prognozowana w 2022 roku wartość utrzymania oświetlenia na 4 lata dla obu umów wynosiła ponad 26,2 mln zł.



- Rzeczywiste wydatki na funkcjonowanie oświetlenia w ramach obu umów kompleksowych w okresie 2023-2026, uwzględniając dotychczas poniesione wydatki oraz przewidywaną kwotę do zapłaty do końca bieżącego roku, wynosi 24 mln zł - o 2,2 mln zł mniej niż przewidywano przed podpisaniem obu umów w 2022 roku - informuje UM w Elblągu.

Oferty w przetargu można składać do 9 listopada, wówczas nastąpi również ich otwarcie.