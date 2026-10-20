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Remont Mostu Wyszyńskiego. Zobacz zdjęcia

 Elbląg, Remont Mostu Wyszyńskiego. Zobacz zdjęcia
(fot. Anna Dembińska)

Remont Mostu Kardynała Wyszyńskiego przebiega zgodnie z harmonogramem. Przeprawa będzie wyłączona z ruchu do maja, a jej modernizacja będzie kosztować 11,3 mln zł. Zobacz zdjęcia.

Prace na Moście Kardynała Wyszyńskiego realizuje firma STRABAG, potrwają osiem miesięcy. - W pierwszym etapie wykonawca musi zabezpieczyć wszystkie instalacje gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Widać już elementy tymczasowej konstrukcji, która zapewni ciągłość dostaw na czas demontażu obecnego przęsła mostu – informują władze miasta.

Wykonawca wzmocni konstrukcję mostu, przebuduje jego przyczółki, naprawi i zabezpieczy elementy betonowe, wymieni nawierzchnię, izolację, odwodni obiekt, a także zmodernizuje bariery i balustrady oraz oświetlenie.

Całość ma kosztować 11,3 mln zł, na czas prac most jest wyłączony z użytku, a przeprawa przez rzekę odbywa się w stronę miasta przez most tymczasowy (kosztujący 3 mln zł), a na wyjeździe z miasta przez Most Niski. Objazdy mają obowiązywać do maja przyszłego roku.


A moim zdaniem...

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Remont Mostu Wyszyńskiego. Zobacz zdjęcia
Remont Mostu Wyszyńskiego. Zobacz zdjęcia
Remont Mostu Wyszyńskiego. Zobacz zdjęcia
Remont Mostu Wyszyńskiego. Zobacz zdjęcia

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A moim zdaniem...
  • Ja zi nnej beczki-czy ktoś z Was wie kiedy skończy się remont odcinka droki prowadzącej do LiDL-a przy ulicy Browarnej?
  • Nie chcę takiej nazwy mostu.
  • Droga do Lidla zostanie skończona niebawem.
  • A kto wie kiedy rozpocznie się budowa miejskiego portu który obiecali motorówka, ropuch i noszowy? Mijają już 3 lata i portu jak nie było tak nie ma.
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    0
    2
    Gdzie są pieniądze z KPO?(2026-10-20)
  • Nie chcę wracać do tematu jak bumerang ale czy nie czas zmienić nazewnictwo mostów, ronda a nawet ulice ? Zmieni się ustrój albo wróci patalogicznie PiS i bedą znowu zmieniać na Kaczyńskiego albo Dudę a wystarczy nazwać most pierwszy czy drugi i po zawodach. Ale oczywiście problem bo ktoś musi kasę kręcić na tych zmianach nazw i kciuki w dół jak zawsze....
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