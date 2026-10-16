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Szukają chętnych na działki koło marketu

 Elbląg, Teren przy ul. Fromborskiej (Lwowskiej) jest przeznaczont pod zabudowę usługową (ortofotomapa UM Elbląg)
Teren przy ul. Fromborskiej (Lwowskiej) jest przeznaczont pod zabudowę usługową (ortofotomapa UM Elbląg)

Budowa marketu przy ul. Lwowskiej na Bielanach powoli dobiega końca, ale chętnych na kolejne działki usługowe w tej lokalizacji na razie nie ma. Miasto po raz szósty ogłosiło przetarg w tej sprawie.

Działki przy ul. Lwowskiej w sąsiedztwie budowanego marketu mają 1,8 i 0,8 hektara powierzchni, są przeznaczone pod zabudowę usługową. Dotychczas odbyło się pięć przetargów w sprawie ich sprzedaży, ale za każdym razem nie było chętnych.

Władze Elbląga podjęły właśnie szóstą próbę, po raz kolejny obniżając ich ceny. Cena wywoławcza działki o pow. 1,8 ha to obecnie 4,5 mln zł netto, a działki o pow. 0,8 ha – niewiele ponad 2 mln z netto. Dodatkowo w obu przetargach jest udział w trzeciej działce o powierzchni 0,2 ha (odpowiednio 60 i 40 proc.), która jest przeznaczona pod drogę dojazdową.

Oba przetargi odbędą się14 grudnia. Nabywcy nieruchomości będą mieli czas na rozpoczęcie prac do końca 2031 roku i ich zakończenia do końca 2033 roku.


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