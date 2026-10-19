Tu wycinki nie będzie

- W Parku Modrzewie oznakowano ponad 120 drzew. Czy to oznacza, że są przeznaczone do wycinki? – pyta nasz Czytelnik. Sprawdziliśmy – znakowanie zostało wykonane tylko w celu inwentaryzacji drzew. Ma związek z modernizacją ul. Mazurskiej, która jest obecnie na etapie projektowania. Zobacz zdjęcia.

- Znakowanie drzew wykonywane jest przez wykonawcę realizującego dokumentację projektową przebudowy ul. Mazurskiej w celu ich inwentaryzacji. Jednocześnie informujemy, iż projekt nie zakłada konieczności wycinki drzew w Parku Modrzewie, a projektowany ciąg pieszo-rowerowy będzie na tym odcinku z obu stron (od ul. Obrońców Pokoju oraz od przejścia dla pieszych naprzeciwko magazynu Browaru) nawiązywał do istniejącej infrastruktury pieszo-rowerowej zlokalizowanej w parku – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga w odpowiedzi na nasze pytania.

Modernizacja ul. Mazurskiej ma objąć 4,5-kilometrowy odcinek od Obrońców Pokoju do granicy miasta. Powstanie nowa nawierzchnia dostosowana do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku 11,5 tony na pojedynczą oś, a także ż ścieżka pieszo-rowerowa. Przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną m.in. zatoki autobusowe, oświetlenie, przebudowane zostanie odwodnienie drogi, kanalizacja deszczowa, przepusty pod drogą nr 503.

Przypomnijmy, że przebudowa ul. Mazurskiej wraz z budową dwóch rond na drodze dojazdowej do terminala portowego przy ul. Radomskiej to inwestycje towarzyszące rozbudowie portu. 30 września Elbląg złożył wniosek o dofinansowanie drogowych inwestycji z funduszy unijnych, z puli odmrożonej przez Komisję Europejską na ten cel. Wartość szacunkowa części drogowej to 97,1 mln zł, dofinansowanie ma wynieść 71,3 mln zł.

W tym roku miasto planuje ogłosić przetarg na wykonanie prac, ich realizacja jest planowana od 2027 roku. Prezydent Elbląga deklarował, że zarówno część portowa jak i drogowa ma być gotowa w 2029 roku.