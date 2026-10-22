Everytime w Kinie Światowid

Poruszająca opowieść o rodzinie, pamięci i stracie, która zostaje z widzem na długo po seansie. „Everytime” od 23 października w Kinie Światowid.

Nastoletnia Jessie szykuje się do wakacyjnego wyjazdu z matką Ellą i młodszą siostrą. Tuż przed podróżą wymyka się na imprezę ze swoim chłopakiem Luxem. Noc kończy się tragedią. Rok później Ella i Melli kurczowo trzymają się codziennej rutyny. Jakoś sobie radzą, choć ból po stracie nie słabnie. Kiedy Lux znowu się pojawia, Ella nie umie przyznać nawet przed samą sobą, że obwinia go o wypadek córki. On z kolei nie potrafi powiedzieć, jak rozpaczliwie potrzebuje przebaczenia. Wiedziona trudnym do wyjaśnienia impulsem Ella zabiera Luxa i Melli na wcześniej odwołane wakacje na Teneryfie. Pod hiszpańskim słońcem wszyscy troje ostrożnie stąpają po emocjonalnym polu minowym, niby w półśnie.

Reżyser: Sandra Wollner

Produkcja: Niemcy, Austria 2026

Obsada: Birgit Minichmayr, Lotte Shirin Keiling, Tristán López, Carla Hüttermann

Czas: 121 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.