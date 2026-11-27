Targi Seniora „Teraz My!” - zdrowie, aktywność i inspirujące spotkania w Światowidzie

Bezpłatne badania, porady specjalistów, występy artystyczne, warsztaty rękodzielnicze i konkursy z nagrodami - to tylko część atrakcji, które czekają na uczestników Targów Seniora „Teraz My!”. Wydarzenie odbędzie się 7 grudnia 2026 roku w godz. 10:00–13:00 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Targi będą okazją do spotkań, wymiany doświadczeń i zapoznania się z ofertą instytucji, organizacji oraz firm, które przygotowały propozycje skierowane do osób starszych. Na odwiedzających czekać będą zarówno praktyczne informacje, jak

i aktywności związane ze zdrowiem, kulturą i codziennym życiem.

Zdrowie i praktyczna wiedza

Jednym z ważnych obszarów wydarzenia będzie profilaktyka zdrowotna. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego badania słuchu, poznać zasady samobadania piersi i jąder, a także uzyskać porady fizjoterapeutyczne i ortopodologiczne. Zaplanowano również prelekcję poświęconą zdrowiu stawów oraz bezpłatne zabiegi światłoterapii.

Nie zabraknie spotkań z ekspertami i przedstawicielami instytucji. Będzie można porozmawiać ze specjalistami ZUS, dowiedzieć się więcej o uldze rehabilitacyjnej, skorzystać z porad prawnych i notarialnych, a także posłuchać o bezpieczeństwie seniorów. Swoją obecność zapowiedzieli również przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających osoby starsze.

Kultura, rękodzieło i wspólna zabawa

Targi „Teraz My!” to także przestrzeń dla aktywności artystycznej i twórczej. W programie znalazły się występy chórów, zespołów wokalnych, kabaretów i grup tanecznych, a także pokaz tańca w wykonaniu seniorów. Odwiedzający będą mogli obejrzeć prezentacje rękodzieła oraz skorzystać z usług fryzjerskich przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprosi natomiast na warsztaty tworzenia świątecznych wianków i stroików. Dodatkowo w programie przewidziano konkursy

z nagrodami oraz pokaz live cooking.

Spotkajmy się na targach!

Targi Seniora „Teraz My!” to propozycja dla wszystkich, którzy chcą zadbać o zdrowie, zdobyć przydatną wiedzę, poznać dostępne formy aktywności i spędzić czas w przyjaznej atmosferze. To również okazja do bezpośrednich rozmów z wystawcami

i odkrycia oferty przygotowanej z myślą o seniorach.

Zapraszamy 7 grudnia 2026 roku w godz. 10:00–13:00 do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, plac Kazimierza Jagiellończyka 1.

Wstęp na targi jest bezpłatny.