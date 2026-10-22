Jak żyć, żeby nie zwariować w Kinie Światowid

Życiowa komedia w gwiazdorskiej obsadzie o kobiecie wyzwolonej… od męża, kariery i pieniędzy. „Jak żyć, żeby nie zwariować” od 23 października w Kinie Światowid.

Anka to ma fajne życie. Kochający mąż, udane dzieci, dobra praca i świetne mieszkanie w centrum. Co może pójść nie tak? Na przykład… wszystko. Mąż zdradza, praca odchodzi, dzieci mają humory, a mieszkaniem interesuje się komornik. Przed Anką zaskakująco prosty wybór: albo położy się i umrze z rozpaczy albo zacznie wreszcie żyć! Na własnych warunkach, według swojego widzimisię i na pełnej petardzie. W dobie recyclingu atrakcyjna panna z odzysku ma wielką przyszłość. Wystarczy, że się trochę ogarnie, opędzi od nadopiekuńczej matki, dogada z dziećmi i znajdzie nowy pomysł na siebie. A uwierzcie, że pomysłów akurat Ance nie brakuje! Garść odwagi, mnóstwo wiary w siebie, szczypta niezależności i ocean poczucia humoru – to jest przepis na nową Ankę!

Reżyser: Tomasz Konecki, Iwona Ogonowska-Konecka

Produkcja: Polska 2026

Obsada: Magdalena Popławska, Piotr Rogucki, Kamil Szeptycki, Piotr Trojan, Dorota Kolak, Krzysztof Stelmaszyk, Barbara Wypych

Czas: 95 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.