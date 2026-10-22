Supermocni w Kinie Światowid

Błyskotliwa komedia animowana o przyjaźni, odwadze i mocy, która wszystko zmienia. „Supermocni” od 23 października w Kinie Światowid.

Zośka jest trochę zwariowaną nastolatką, która najbardziej na świecie kocha swoje zwierzaki. Gdy pewnego dnia, w naukowym laboratorium jej mamy, dochodzi do małej demolki, a Zośka i zwierzaki stykają się z tajemniczą kosmiczną substancją, życie całej rodziny staje na głowie! Dziewczynka i jej pupile zaczynają się dziwnie zmieniać. Ona staje się bardziej dzika i zwinna, a futrzaki bardziej bystre i wygadane. Z jednej strony to świetna sprawa, bo wszyscy zyskują niesamowite moce, ale z drugiej, jeśli tak dalej pójdzie, Zośka całkiem zmieni się w zwierzaka, a zwierzaki w ludzi. Został im tylko jeden dzień na odwrócenie tej dziwnej mutacji. Ale to nie jedyny problem. Otóż pewien żądny władzy naukowiec chce za pomocą owej kosmicznej substancji przejąć panowanie nad światem. Jeśli wpadnie ona w jego łapy, na ratunek będzie za późno. Zośka i jej zwierzaki muszą zapanować nad swoimi super mocami i wykorzystać je do ratowania planety.

Reżyser: Zayra Munoz Dominguez, Julio Soto Gurpide

Produkcja: Hiszpania 2026

Czas: 94 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.