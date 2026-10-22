Syrenka Picassa w Kinie Światowid

Film o wielkiej potrzebie bliskich i szczerych relacji między ludźmi, którzy mogą być razem niezależnie od różnicy wieku, odmiennych doświadczeń i potrzeb. „Syrenka Picassa” od 23 października w Kinie Światowid.

Mary, młoda kobieta, przypadkowo odkrywa Syrenkę narysowaną na ścianie swojego małego mieszkania w Warszawie. Okazuje się, że narysował ją Pablo Picasso podczas wizyty w stolicy w roku 1948! Mary jest zachwycona - nie każdy ma oryginalnego Picassa na ścianie w mieszkaniu. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że Syrenka postawi jej życie na głowie! Za ścianą mieszka Radomski, starszy mężczyzna, który pamięta wizytę Picassa. Odkrycie Syrenki wcale mu się nie podoba.

Reżyser: Janusz Zaorski

Produkcja: Polska 2026

Obsada: Andrzej Seweryn, Magdalena Koleśnik, Maciej Musiał, Dominika Kluźniak

Czas: 95 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.