Viński i skarb wikingów

Kontynuacja przygód nastoletniego bohatera, który ponownie musi stawić czoła złu zagrażającemu jego rodzinnemu miasteczku. „Viński i skarb wikingów” od 23 października w Kinie Światowid.

Gdy znika magiczny pył zapewniający Vinskiemu nadprzyrodzoną moc niewidzialności, miasteczko Hömpstad znowu staje w obliczu ogromnego zagrożenia. Nastoletni bohater będzie musiał odnaleźć złodzieja, aby odzyskać swoją moc.

Reżyser: Juha Wuolijoki

Produkcja: Finlandia 2026

Obsada: Kuura Rossi, Martti Suosalo, Pirjo Heikkilä, Jussi Vatanen, Pihla Viitala, Mimosa Willamo, Joonas Saartamo, Ilkka Koivula

Czas: 82 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.