W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn w Kinie Światowid

Film w dowcipny i odważny sposób łamie stereotypy, ukazując afgańskie kobiety nie jako ofiary, lecz jako silne, działające jednostki. “W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn” od 23 października w Kinie Światowid.

Kabul, tuż przed historycznym zwrotem akcji w 2021 roku. Naru to 30-letnia, niezależna operatorka kamery w najważniejszej stacji telewizyjnej w mieście. Zmaga się z presją patriarchalnego społeczeństwa, uwięziona w nieszczęśliwym małżeństwie, z którego nie może odejść z obawy przed utratą opieki nad synem. Jej życiowe credo jest proste: „w Afganistanie nie ma dobrych mężczyzn”. Wszystko zmienia się, gdy Naru zostaje przeniesiona do redakcji newsowej i zaczyna współpracę z Qodratem – doświadczonym, żonatym reporterem, który jest od niej dwa razy starszy. Ich zawodowa relacja, pełna napięć i niedomówień, powoli przeradza się w coś znacznie głębszego, zmuszając Naru do weryfikacji jej dotychczasowych przekonań o męskim świecie.

Reżyser: Shahrbanoo Sadat

Produkcja: Dania, Francja, Niemcy, Norwegia, Afganistan 2026

Obsada: Shahrbanoo Sadat, Anwar Hashimi

Czas: 103 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.