UWAGA!

One wygrały bilety na 26. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup

 Elbląg, Trwa festiwal Baltic Cup,
Trwa festiwal Baltic Cup, fot. CSE Światowid

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup odbędzie się w dniach 23-25 października w Elblągu. To jedno z najważniejszych wydarzeń tanecznych w Polsce, a nawet w Europie. Elbląg już po raz 26. stanie się prawdziwą stolicą tańca, a na parkiecie zaprezentują się najlepsi tancerze z całego świata. To widowisko na światowym poziomie, a Ty możesz je zobaczyć na własne oczy! Bilety dostaniecie w kasie Kina Światowid, albo biorąc udział w naszym konkursie!

Mamy do rozdania 3 podwójne wejściówki, aby je zdobyć wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Gdybyś mógł zatańczyć z dowolną osobą na świecie, to kto to by był i dlaczego? Odpowiedź wyślij na adres e-mail: konkurs@portel.pl z tytułem maila "Baltic". Prosimy też dodanie w mailu oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu" oraz o podanie numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu.

Daj się ponieść wyobraźni i zatrać się w tańcu!

Konkurs trwa do 15 października włącznie, a wyniki ogłosimy 16 października o godz. 12.

 

Aktualizacja:

Bilety wygrały

1. Dorota Leonowicz

2. Wioletta Rucińska

3. Kamila Piekutowska

 

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

 

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Konkursy

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama