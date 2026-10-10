Inauguracja nowego sezonu „Sceny przy stoliku”

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na pierwsze w sezonie 2026/27 spotkanie ze „Sceną przy stoliku”. Hasłem tego sezonu jest „Operacja na otwartym sercu”.

W inauguracyjnym spotkaniu usłyszymy dramat noblisty Jona Fosse „Odwiedziny” w tłumaczeniu Haliny Thylwe. Jest to kameralny dramat psychologiczny, który ukazuje rozpad rodziny. Matka, dorosły syn i 19-letnia córka zmagają się z samotnością i brakiem bliskości. Fabuła opiera się na niejasnej relacji i oskarżeniu dziewczyny wobec przyjaciela matki o molestowanie, co wywołuje falę niedopowiedzeń i podejrzeń, w tym wątpliwości co do przeszłości i winy poszczególnych osób. Czy usłyszymy odpowiedzi na pytanie, co właściwie stało się w tym domu?

Utwór, typowo dla twórczości Fosse, charakteryzuje się minimalistycznym językiem, w którym oszczędne dialogi skrywają prawdziwe emocje, gdzie miłość miesza się z nienawiścią. Autor daje duże możliwości aktorom w interpretacji tekstu. Polska prapremiera odbyła się przed 20 laty w Teatrze Polskim w Poznaniu w reżyserii Pawła Szkotaka.

Na elbląskiej scenie tekst ten usłyszymy w interpretacji Małgorzaty Jakubiec-Hauke, Marty Piętki, Dariusza Siastacza i Jakuba Kondrata.

Zapraszamy do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu 19 października o godz. 17.00, bilety do nabycia w kasie teatru.