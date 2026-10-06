Październikowe Randki ze sztuką

Galeria EL od lat jest częścią miasta. Przez jej mury przewijały się głosy, rozmowy, wydarzenia i historie. Ile z nich mogło w niej zostać? Podczas warsztatów, wraz z prowadzącą Aleksandrą Bielską, przyjrzymy się temu, co pamiętamy i co znamy z opowieści innych. Poszukamy historii zasłyszanych, zapamiętanych i być może trochę zapomnianych. Będziemy zbierać wspomnienia, historie i dźwięki, tworząc z nich materiał do dźwiękowego portretu miasta, którego punktem wyjścia będzie Galeria EL.

Warsztaty z Aleksandrą Bielską są pierwszym spotkaniem złożonego z dwóch części październikowego cyklu „Szeptana historia miasta”. Podczas drugiego spotkania, prowadzonego przez Edytę Strumińską, zebrane historie zostaną "zilustrowane" i połączone w całość.

Aleksandra Bielska – kulturoznawczyni, edukatorka i animatorka kultury. Ukończyła kulturoznawstwo ze specjalnością filmoznawstwo i wiedza o mediach na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe z organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w łódzkiej szkole filmowej. Prowadzi projekty i warsztaty dla młodzieży i dorosłych, pracując m.in. z lokalnymi historiami, pamięcią miejską i materiałami archiwalnymi.

Identyfikacja wizualna: Anna Gawron

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Odkryj, polub, zachowaj”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Warsztat: Randki ze Sztuką 60+ // Szeptana historia miasta

Kiedy: 21 października 2026 roku, środa

Godzina: 13:00 – 16:00

Cena: 10 zł / osoba (dofinansowanie)

Dla kogo: dla dorosłych 60+

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: „Randki 60+ październik”, imię, nazwisko oraz numer telefonu.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.