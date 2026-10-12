Chował się na balkonie, miał do odsiadki pół roku

Fot. KMP Elbląg

Policjanci zostali wezwani do awantury, która miała mieć miejsce, przed północą w jednym z mieszkań w Elblągu. Gdy przyjechali na miejsce, słyszeli głośną rozmowę dwóch mężczyzn, a gdy otworzyły się drzwi, 44-latek zaczął tłumaczyć, że to nie awantura tylko "zasnął przy głośno włączonym telewizorze". Policjanci nie dali wiary tym tłumaczeniom i sprawdzili, kto jeszcze znajduje sie w mieszkaniu i czy ktoś nie potrzebuje pomocy.

Okazało się, że na balkonie siedział... przykryty ubraniami 40-latek. Po sprawdzeniu go w policyjnej bazie danych okazało się, że jest on poszukiwany przez sąd do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz przez prokuraturę do ustalenia miejsca pobytu. To ostatnie zostało już ustalone na najbliższe 6 miesięcy.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu