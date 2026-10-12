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Chował się na balkonie, miał do odsiadki pół roku

 Elbląg, Chował się na balkonie, miał do odsiadki pół roku
Fot. KMP Elbląg

Policjanci zostali wezwani do awantury, która miała mieć miejsce, przed północą w jednym z mieszkań w Elblągu. Gdy przyjechali na miejsce, słyszeli głośną rozmowę dwóch mężczyzn, a gdy otworzyły się drzwi, 44-latek zaczął tłumaczyć, że to nie awantura tylko "zasnął przy głośno włączonym telewizorze". Policjanci nie dali wiary tym tłumaczeniom i sprawdzili, kto jeszcze znajduje sie w mieszkaniu i czy ktoś nie potrzebuje pomocy.

Okazało się, że na balkonie siedział... przykryty ubraniami 40-latek.

Po sprawdzeniu go w policyjnej bazie danych okazało się, że jest on poszukiwany przez sąd do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz przez prokuraturę do ustalenia miejsca pobytu. To ostatnie zostało już ustalone na najbliższe 6 miesięcy.


A moim zdaniem...

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